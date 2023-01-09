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Официально. Руслан Малиновский - игрок Марселя

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Игрок сборной Украины перебрался в Францию

Официально. Руслан Малиновский - игрок Марселя

Фото: пресс-служба УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский стал игроком французского "Марселя". Об этом сообщили провансальцы на своих официальных ресурсах.

Что касается условий контракта, то известно, что переход состоялся на правах аренды с правом выкупа.

Ранее СМИ писали о том, что Малиновский перейдет в "Марсель" за десять миллионов евро + три миллиона бонусов. А уже летом 2023-го года украинец получит в столице Прованса полноценный контракт.

Отметим, что в "Аталанту" Малиновский перешел из бельгийского "Генка" летом 2019-го года. В Бельгии он стал чемпионом страны, в Италии дважды был бронзовым призером Серии А и однажды – финалистом Кубка Италии.

В Украине раньше выступал в "Севастополе" и "Заре".

Отметим, что сейчас Малиновскому – 29 лет.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель
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