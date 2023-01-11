Украинский тренер продлил контракт с казахстанским клубом
Специалист остается в команде еще на сезон
Фото: instagram.com/fcaqsu
"Аксу" продлил трудовое соглашение с главным тренером команды Русланом Костышин. Клуб и 46-летний украинец договорились о новом контракте.
Специалист будет тренировать казахстанскую команду до конца 2023 года.
Костышин возглавил "Аксу" в январе прошлого года. Под его руководством коллектив провел 32 матча. За это время казахстанцы одержали 11 побед, 5 раз сыграли вничью и еще 16 раз уступили.
В прошлом чемпионате "Аксу" занял шестое место в Премьер-лиге.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Бурбас: Цыганков покинет Динамо. Все методы давления клуба оказались недейственными
- Суркис: Надеюсь, есть компетентные люди, которые примут решение о главном тренере сборной Украины
- CNN: Западные союзники изменили подход к военной помощи Украине
- Стал известен срок действия контракта Малиновского с Марселем - СМИ
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО
- Петиция собрала 20 тысяч подписей. Фанаты призывают аргентинскую звезду бросить свою девушку. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн