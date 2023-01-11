Украинский тренер продлил контракт с казахстанским клубом

"Аксу" продлил трудовое соглашение с главным тренером команды Русланом Костышин. Клуб и 46-летний украинец договорились о новом контракте.

Специалист будет тренировать казахстанскую команду до конца 2023 года.

Костышин возглавил "Аксу" в январе прошлого года. Под его руководством коллектив провел 32 матча. За это время казахстанцы одержали 11 побед, 5 раз сыграли вничью и еще 16 раз уступили.

В прошлом чемпионате "Аксу" занял шестое место в Премьер-лиге.