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Украинский тренер продлил контракт с казахстанским клубом

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Специалист остается в команде еще на сезон

Украинский тренер продлил контракт с казахстанским клубом

Фото: instagram.com/fcaqsu

Новина українською

"Аксу" продлил трудовое соглашение с главным тренером команды Русланом Костышин. Клуб и 46-летний украинец договорились о новом контракте.

Специалист будет тренировать казахстанскую команду до конца 2023 года.

Костышин возглавил "Аксу" в январе прошлого года. Под его руководством коллектив провел 32 матча. За это время казахстанцы одержали 11 побед, 5 раз сыграли вничью и еще 16 раз уступили.

В прошлом чемпионате "Аксу" занял шестое место в Премьер-лиге.

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В статье: Руслан Костышин
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