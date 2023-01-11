Малага может досрочно разорвать аренду динамовца Соля
Форвард якобы не оправдывает ожидания
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанская "Малага" может досрочно разорвать аренду с форвардом "
30-летний футболист якобы не оправдывает возлагаемые на него ожидания.
Напомним, что аренда Соля в "Малаге" рассчитана до лета текущего года.
В этом сезоне 30-летний испанский нападающий сыграл в 16 матчах "Малаги" в Сегунде, на его счету 1 гол и 1 ассист. После 22 туров команда занимает предпоследнее место в Сегунде.
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Источник:Динамомания
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