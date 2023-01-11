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Малага может досрочно разорвать аренду динамовца Соля

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Форвард якобы не оправдывает ожидания

Малага может досрочно разорвать аренду динамовца Соля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанская "Малага" может досрочно разорвать аренду с форвардом "Динамо" Франом Солем, сообщает Primicias.

30-летний футболист якобы не оправдывает возлагаемые на него ожидания.

Напомним, что аренда Соля в "Малаге" рассчитана до лета текущего года.

В этом сезоне 30-летний испанский нападающий сыграл в 16 матчах "Малаги" в Сегунде, на его счету 1 гол и 1 ассист. После 22 туров команда занимает предпоследнее место в Сегунде.

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В статье: Динамо (Киев) Малага Франсиско Соль
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Источник:
Динамомания

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