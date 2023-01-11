Малага может досрочно разорвать аренду динамовца Соля

Испанская "Малага" может досрочно разорвать аренду с форвардом " Динамо " Франом Солем, сообщает Primicias.

30-летний футболист якобы не оправдывает возлагаемые на него ожидания.

Напомним, что аренда Соля в "Малаге" рассчитана до лета текущего года.

В этом сезоне 30-летний испанский нападающий сыграл в 16 матчах "Малаги" в Сегунде, на его счету 1 гол и 1 ассист. После 22 туров команда занимает предпоследнее место в Сегунде.