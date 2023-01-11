Алексей Сыч отыграл за Кортрейк полный матч. Его команда вылетела из Кубка Бельгии
По ту сторону была бывшая команда Марьяна Шведа
фото з відкритих джерел
В Кубке Бельгии состоялся матч с участием команды, за которую выступает украинский легионер. Алексей Сыч вышел в основном составе "Кортрейка" на правом фланге обороны. Эта команда противостояла "Мехелену", за который ранее выступал украинец Марьян Швед.
Поединок окончился победой "Мехелена" 1:0. На девяностой минуте отличился Сэнди Уолш.
Добавим, что Алексей Сыч провел на поле все регламентированное время.
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