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Президент Марселя: Малиновский - отличный снайпер. Мы искали игрока с его характеристиками

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Пабло Лонгория рассыпался в комплиментах украинцу

Президент Марселя: Малиновский - отличный снайпер. Мы искали игрока с его характеристиками

Фото: Instagram

Новина українською

Президент "Марселя" Пабло Лонгория прокомментировал переход украинского хавбека Руслана Малиновского из итальянской "Аталанты".

"Это игрок, которого мы долго искали. Мы хотели подписать его во время летнего трансферного рынке, но у нас не было возможности закрыть сделку. С уходом Жерсона Сантоса мы искали футболиста с его характеристиками. Он имеет профиль, который соответствует тому, что мы ищем. Он отличный снайпер, не раз отличался в итальянской лиге. Он играл за "Генк", хорошо играл за "Аталанту", особенно в Лиге чемпионов.

С окружением Руслана я впервые разговаривал в январе 2021 года. Прошлым летом мы получили одобрение от агента, но сделка не состоялась. Мы оставались на связи, потом все ускорили с отъездом Жерсона", — говорит Лонгория.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель
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