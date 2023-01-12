Президент Марселя: Малиновский - отличный снайпер. Мы искали игрока с его характеристиками
Пабло Лонгория рассыпался в комплиментах украинцу
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Президент "
"Это игрок, которого мы долго искали. Мы хотели подписать его во время летнего трансферного рынке, но у нас не было возможности закрыть сделку. С уходом Жерсона Сантоса мы искали футболиста с его характеристиками. Он имеет профиль, который соответствует тому, что мы ищем. Он отличный снайпер, не раз отличался в итальянской лиге. Он играл за "Генк", хорошо играл за "Аталанту", особенно в Лиге чемпионов.
С окружением Руслана я впервые разговаривал в январе 2021 года. Прошлым летом мы получили одобрение от агента, но сделка не состоялась. Мы оставались на связи, потом все ускорили с отъездом Жерсона", — говорит Лонгория.
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