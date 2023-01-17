"Я реально счастлив быть здесь", - Цыганков прибыл на базу Жироны. ВИДЕО
Виктор уже присоединился к своему новому клубу
twitter.com/GironaFC
Лидер "Динамо" Виктор Цыганков, который во вторник
Испанский клуб выложил видео, как украинец прибыл на базу "La Vinya", которая расположена в городке Кальдес-де-Малавелья.
Также Виктор успел поприветствовать болельщиков своей новой команды.
"Привет, фанаты. Я реально счастлив быть здесь. Увидимся, Жирона", – сказал Цыганков.
L’arribada a La Vinya des de dins! ???? pic.twitter.com/634V0AGLbF— Girona FC (@GironaFC) January 17, 2023
????️ Les primeres paraules! ???? pic.twitter.com/DuiztRgWnC— Girona FC (@GironaFC) January 17, 2023
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