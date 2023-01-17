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"Я реально счастлив быть здесь", - Цыганков прибыл на базу Жироны. ВИДЕО

Наши за границей
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Виктор уже присоединился к своему новому клубу

"Я реально счастлив быть здесь", - Цыганков прибыл на базу Жироны. ВИДЕО

twitter.com/GironaFC

Новина українською

Лидер "Динамо" Виктор Цыганков, который во вторник стал полноценным игроком испанской "Жироны", уже прибыл в расположение своего нового клуба.

Испанский клуб выложил видео, как украинец прибыл на базу "La Vinya", которая расположена в городке Кальдес-де-Малавелья.

Также Виктор успел поприветствовать болельщиков своей новой команды.

"Привет, фанаты. Я реально счастлив быть здесь. Увидимся, Жирона", – сказал Цыганков.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков Жирона
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