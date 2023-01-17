"Я реально счастлив быть здесь", - Цыганков прибыл на базу Жироны. ВИДЕО

Лидер "Динамо" Виктор Цыганков, который во вторник стал полноценным игроком испанской "Жироны" , уже прибыл в расположение своего нового клуба.

Испанский клуб выложил видео, как украинец прибыл на базу "La Vinya", которая расположена в городке Кальдес-де-Малавелья.

Также Виктор успел поприветствовать болельщиков своей новой команды.

"Привет, фанаты. Я реально счастлив быть здесь. Увидимся, Жирона", – сказал Цыганков.