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Официально: Цыганков перешел в Жирону
Испанский клуб решил не ждать лета
Киевское "Динамо" и испанская "Жирона" объявили о трансфере вингера сборной Украины Виктора Цыганкова. Контракт рассчитан до 2027 года.
Киевский клуб получит согласованную компенсацию в размере 5 миллионов евро и 50% от возможной предстоящей продажи игрока, сообщает пресс-служба бело-синих.
Напомним, что "Жирона" предлагала "Динамо" 10 млн евро за Цыганкова прошлым летом, однако тогда Игорь Суркис ответил отказом. Президент киевского клуба рассчитывал, что Виктор подпишет новый контракт. Однако Цыганков не согласился и собирался переходить в "Жирону" следующим летом как свободный агент. Впрочем, испанский клуб решил не ждать и оформить трансфер уже сейчас, но по гораздо более низкой цене.
Цыганков дебютировал в составе "Динамо" в 2016 году. С тех пор сыграл 236 матчей во всех турнирах, в которых забил 94 гола и отдал 64 результативных передачи. Также на его счету 7 голов в 43 матчах за сборную Украины. Становился чемпионом Украины в 2021-м и дважды выигрывал национальный Кубок.
Как известно, "Жирона" входит в "City Football Group", также владеющую "Манчестер Сити". Клуб в прошлом сезоне получил право выступать в Ла Лиге, в настоящее время занимает 11 место в турнирной таблице высшего дивизиона Чемпионат Испании.
Добавим, что Transfermarkt оценивает Виктора Цыганкова в 22 миллиона евро.
BENVINGUT VIKTOR! ????— Girona FC (@GironaFC) January 17, 2023
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