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Официально: Цыганков перешел в Жирону

Премьер-лига
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Испанский клуб решил не ждать лета

Официально: Цыганков перешел в Жирону

Новина українською

Киевское "Динамо" и испанская "Жирона" объявили о трансфере вингера сборной Украины Виктора Цыганкова. Контракт рассчитан до 2027 года.

Киевский клуб получит согласованную компенсацию в размере 5 миллионов евро и 50% от возможной предстоящей продажи игрока, сообщает пресс-служба бело-синих.

Напомним, что "Жирона" предлагала "Динамо" 10 млн евро за Цыганкова прошлым летом, однако тогда Игорь Суркис ответил отказом. Президент киевского клуба рассчитывал, что Виктор подпишет новый контракт. Однако Цыганков не согласился и собирался переходить в "Жирону" следующим летом как свободный агент. Впрочем, испанский клуб решил не ждать и оформить трансфер уже сейчас, но по гораздо более низкой цене.

Цыганков дебютировал в составе "Динамо" в 2016 году. С тех пор сыграл 236 матчей во всех турнирах, в которых забил 94 гола и отдал 64 результативных передачи. Также на его счету 7 голов в 43 матчах за сборную Украины. Становился чемпионом Украины в 2021-м и дважды выигрывал национальный Кубок.

Как известно, "Жирона" входит в "City Football Group", также владеющую "Манчестер Сити". Клуб в прошлом сезоне получил право выступать в Ла Лиге, в настоящее время занимает 11 место в турнирной таблице высшего дивизиона Чемпионат Испании.

Добавим, что Transfermarkt оценивает Виктора Цыганкова в 22 миллиона евро.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
gironafc.cat

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Комментарии (9)
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MaximSK (Киев)
17.01.2023 в 15:05
Я очень зол на Суркиса за то, что он так отпустил его без боя, но буду болеть за Цыганкова, надеюсь он сможет завоевать место в основе.В Ла Лиге до этого у нас выступали Коноплянка, Артем Кравец, Бойко, Лунин и Василий Кравец, не скажу что они провалились, но никто из них не смог завоевать место в основе, надеюсь Цыганков сможет это сделать и перейти в более сильный клуб в будущем и он нужен сборной в хорошей форме.
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0
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Viktt (К-Ш)
17.01.2023 в 15:13
А де ж в цьому списку лалижників 25-мільйонний гравець Барселони?:)
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0
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MaximSK (Киев)
17.01.2023 в 15:13
Да, это самое главное разочарование)
0
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Viktt (К-Ш)
17.01.2023 в 15:01
«5 мільйонів євро та 50% від можливого майбутнього продажу» - невже хтось вірить у цей брєд? Припустимо захоче Жирона продати Циганкова за 20 млн. Чистого прибутку вони отримають лише 5 млн (і це за гравця за якого хтось запропонує 20 млн), а інші 15 (10+5) будуть у Динамо. З якого дива іспанці будуть займатись такою благодійністю? Вони спокійно можуть почекати до літа нічого не заплативши Динамо і не втрачаючи на майбутніх переходах. Сумніваюсь навіть в 5 млн за цю менш як піврічну оренду, не кажучи вже про зовсім маразматичні відсотки за перепродаж. Дуже вже Суркіс не хоче виглядати останнім бовдуром в даній ситуації, але вже якщо і вирішив брехати, то не настільки ж відриватись від реальності.
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0
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
17.01.2023 в 14:33
Ганьба менеджменту Динамо.Циганкову успіхів у подальшій спортивній кар'єрі.
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+2
0
APPLE 888 (Nant)
17.01.2023 в 14:30
Добре, що з болота Суркісів вибрався. Менеджмент ДК просрало гравця який потенційно коштує мінімум 20-25 млн, браво. А Віті успіхів в новій команді, та й збірній допоможе.
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+3
0
Лекарь (село Дарниця)
17.01.2023 в 14:13
Ти бач, виявляється, сурок-джуніор буває дуже зговорчивим, коли його взяти за яйця.
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+3
0
Acsakal (Kharkiv)
17.01.2023 в 14:33
Це грандіозне менеджерське досягнення. Гравець, якого Трансфермаркет оцінює в 22 млн. і за якого минулого року давали 10 млн., перейшов за 5 млн. + 50% за перепродаж. Хтось вірить, що Жирона перепродасть Циганкова за 20?
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0
0
MaximSK (Киев)
17.01.2023 в 15:13
Цыганков сейчас не стоит 22 млн Евро, максимум 12-13 млн Евро, он деградировал после начало война как и многие игроки Динамо
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