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Глеб Бухал перешел в клуб второго дивизиона Польши

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Защитник определился с новой командой

Глеб Бухал перешел в клуб второго дивизиона Польши

Фото: mkschojniczanka.pl

Новина українською

Украинский защитник Глеб Бухал нашел новый клуб за рубежом. Футболист стал игроком ФК "Хойничанка", сообщает официальный сайт польского клуба.

С ним был подписан контракт до 30 июня 2023 года с опцией продления еще на год. В новой команде 27-летний украинец будет играть под номером 38.

Последним клубом Бухала был болгарский "Хебир", который он покинул в начале января этого года. В его активе 1 гол в 14 матчах чемпионата Болгарии. Ранее он также выступал за "Александрию", ФК "Львов", "Металлист 1925" и чешскую "Сигму-Б".

"Хойничанка" занимает 15-е место в Первой лиге Польши - во втором по силе дивизионе страны.

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В статье: Глеб Бухал
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Источник:
mkschojniczanka.pl

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