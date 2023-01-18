Глеб Бухал перешел в клуб второго дивизиона Польши
Защитник определился с новой командой
Фото: mkschojniczanka.pl
Украинский защитник Глеб Бухал нашел новый клуб за рубежом. Футболист стал игроком ФК "Хойничанка", сообщает официальный сайт польского клуба.
С ним был подписан контракт до 30 июня 2023 года с опцией продления еще на год. В новой команде 27-летний украинец будет играть под номером 38.
Последним клубом Бухала был болгарский "Хебир", который он покинул в начале января этого года. В его активе 1 гол в 14 матчах чемпионата Болгарии. Ранее он также выступал за "Александрию", ФК "Львов", "Металлист 1925" и чешскую "Сигму-Б".
"Хойничанка" занимает 15-е место в Первой лиге Польши - во втором по силе дивизионе страны.
????✍ Hlib Bukhal został nowym zawodnikiem Chojniczanki. ????— Chojniczanka (@ChojniczankaMKS) January 16, 2023
27-letni środkowy obrońca związał się z naszym klubem półrocznym kontraktem z opcją przedłużenia o rok. W barwach Chluby Grodu Tura zagra z numerem 38. Witamy w Chojnicach! ????https://t.co/rp8iJhIQP4
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