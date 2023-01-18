Педриньо не горит желанием возвращаться в Шахтер
Об этом заявил сам футболист
Pedro Souza/Atlético-MG
Бразильский вингер "
Об этом он сам рассказал местной прессе.
"Несмотря на всю ситуацию, я хочу остаться в "Атлетико Минейро", отличной команде. Здесь собирается отличный коллектив.
Я хочу остаться и бороться за титулы. Уже ведутся переговоры с Родриго Каэтано (исполнительный директор "Атлетико Минейро") и моим агентом. Мое желание, конечно, продолжать выступать здесь.
Минувший год для меня был непростым – я мало играл из-за травмы. Я хочу полностью восстановиться и показать себя в 2023 году как можно лучше. Я уверен, что переговоры идут хорошо и для "Атлетико", и для меня тоже", — сказал Педриньо.
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