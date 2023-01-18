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Педриньо не горит желанием возвращаться в Шахтер

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Об этом заявил сам футболист

Педриньо не горит желанием возвращаться в Шахтер

Pedro Souza/Atlético-MG

Новина українською

Бразильский вингер "Шахтера" Педриньо, который сейчас играет в аренде в "Атлетико Минейро", не горит желанием возвращаться в донецкий клуб.

Об этом он сам рассказал местной прессе.

"Несмотря на всю ситуацию, я хочу остаться в "Атлетико Минейро", отличной команде. Здесь собирается отличный коллектив.

Я хочу остаться и бороться за титулы. Уже ведутся переговоры с Родриго Каэтано (исполнительный директор "Атлетико Минейро") и моим агентом. Мое желание, конечно, продолжать выступать здесь.

Минувший год для меня был непростым – я мало играл из-за травмы. Я хочу полностью восстановиться и показать себя в 2023 году как можно лучше. Я уверен, что переговоры идут хорошо и для "Атлетико", и для меня тоже", — сказал Педриньо.

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В статье: Шахтер (Донецк) Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) Педриньо
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Источник:
Yahoo Sports

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