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Стало известно, какую оценку получил Яремчук за матч чемпионата Бельгии

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Украинец отыграл 80 минут встречи

Стало известно, какую оценку получил Яремчук за матч чемпионата Бельгии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 21-го тура чемпионата Бельгии "Сент-Трюйден" на своем поле принимал "Брюгге". Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

В стартовом составе гостей появился украинский форвард Роман Яремчук, который отыграл 80 минут. Результативными действиями не отличался. Еще один украинец "черно-синих" - защитник Эдуард Соболь провел весь матч на лавке запасных.

Портал WhoScored оценил игру Яремчука в 6.3 балла – это средняя оценка в команде. Худшим в составе "сине-черных" стал голкипер Миньоле – 5.9, а лучшим – левый защитник Мейер – 6.7.

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От другого статистического ресурса SofaScore Яремчук получил оценку 6.7. Наиболее полезным был признан Одои – 7.3, а неэффективным Миньоле – 6.1.

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Напомним, "Брюгге" занимает 4-е место в чемпионате Бельгии. Свой следующий матч команда Скотта Паркера проведет против "Шарлеруа". Игра запланирована на 22 января.

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В статье: Роман Яремчук Брюгге Эдуард Соболь Сент-Трюйден
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Источник:
whoscored

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