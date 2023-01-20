Буряк: Челси — не благотворительный фонд. Если что-нибудь пойдет не так, Мудрика отправят в аренду

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Леонид Буряк поделился мнениями о переходе вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в " Челси ".

— Переход Михаила Мудрика в "Челси" вас удивил? Насколько игровая философия "Челси" подходит экс-футболисту "Шахтера"?

— На это непросто было бы ответить два-три года назад, когда "Челси" демонстрировал классный футбол и в Лиге чемпионов побеждал. Пока у этого лондонского клуба много проблем, он идет пятым-шестым у АПЛ, и все хотят отобрать у него очки. Но состав в "Челси" сильный и, кроме Мудрика, они планируют еще игроков покупать. Думаю, в АПЛ Мудрику будет сложно, но для начала тот же "Арсенал" был бы для Михаила более удобной командой.

— Фанаты "Арсенала" теперь считают Мудрика предателем и прочат ему непростые времена в лиге...

— Конечно, это неприятно. Болельщики должны понимать, что все решили деньги. У "Челси" и "Арсенала" непростые отношения, поэтому ситуация с переходом Мудрика затронула фанатов за живое. Это эмоции. Но в стартовых своих матчах в Англии Михаилу нужно будет это пережить, ничего не поделаешь. В АПЛ не стоит рассчитывать на снисходительное отношение, нужно быть настоящим мужчиной.

Долгосрочный контракт Мудрика действительно ничего не значит — может быть все, что угодно. Если что-нибудь пойдет не так, Михаила отправят в аренду. "Челси" — это не благотворительный фонд. Потерпеть могут только в начале, но все равно будут ждать от Мудрика 15 забитых мячей.

— "Шахтер" с уходом Михаила Мудрика стал более слабым?

— Да, это значительная потеря. "Шахтеру", как и "Динамо", понадобится время, чтобы найти равноценную замену. Каждый такой игрок, как Цыганков или Мудрик — на вес золота в Украине.