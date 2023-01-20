Литовка: Мудрик напоминает мне Роналдиньо

Экс-голкипер "Десны" Игорь Литовка поделился мнением о переходе вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в " Челси ", с которым кипер в свое время играл в черниговской команде.

"Михаил всегда был так сосредоточен на футболе. Даже когда у нас был выходной, он тренировался; когда у нас была одна тренировка, он делал две.

Он один выходил на поле, брал с собой мячи, бросал и вел мяч. Потом шел и просил тренера показать ему, как он играл в последней игре, просматривая статистику. Это было очень важно для него.

Его темп был нереальным. Очень, очень высокая скорость и очень, очень хороший дриблинг. Он напоминал мне Роналдиньо.

Его переход в "Челси" может стать мотивацией для всех молодых парней, которые сейчас тренируются в Украине. Это показывает им, что все возможно", - сказал Литовка.