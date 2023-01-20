Литовка: Мудрик напоминает мне Роналдиньо
Высокая скорость и хороший дриблинг
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Экс-голкипер "Десны" Игорь Литовка поделился мнением о переходе вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в "
"Михаил всегда был так сосредоточен на футболе. Даже когда у нас был выходной, он тренировался; когда у нас была одна тренировка, он делал две.
Он один выходил на поле, брал с собой мячи, бросал и вел мяч. Потом шел и просил тренера показать ему, как он играл в последней игре, просматривая статистику. Это было очень важно для него.
Его темп был нереальным. Очень, очень высокая скорость и очень, очень хороший дриблинг. Он напоминал мне Роналдиньо.
Его переход в "Челси" может стать мотивацией для всех молодых парней, которые сейчас тренируются в Украине. Это показывает им, что все возможно", - сказал Литовка.
Напомним, что сумма трансфера Мудрика составила 70 миллионов евро плюс 30 миллионов возможных бонусов.
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов УЕФА. Полный гид перед возобновлением еврокубков
- Россия планировала совершить переворот в Болгарии
- Экс-звезда Барселоны Дани Алвес арестован по обвинению в сексуальном насилии
- Выбор Цыганкова - это не провал, что грозит Мудрику в Лондоне. Влог Роберто Моралеса. ВИДЕО
- Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО
- "Такая волчица, как я, не для таких, как ты", - Шакира выпустила песню о расставании с Пике. ВИДЕО