  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Литовка: Мудрик напоминает мне Роналдиньо
В тренде

Литовка: Мудрик напоминает мне Роналдиньо

Наши за границей
(1 голосов)

Высокая скорость и хороший дриблинг

Литовка: Мудрик напоминает мне Роналдиньо

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Экс-голкипер "Десны" Игорь Литовка поделился мнением о переходе вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в "Челси", с которым кипер в свое время играл в черниговской команде.

"Михаил всегда был так сосредоточен на футболе. Даже когда у нас был выходной, он тренировался; когда у нас была одна тренировка, он делал две.

Он один выходил на поле, брал с собой мячи, бросал и вел мяч. Потом шел и просил тренера показать ему, как он играл в последней игре, просматривая статистику. Это было очень важно для него.

Его темп был нереальным. Очень, очень высокая скорость и очень, очень хороший дриблинг. Он напоминал мне Роналдиньо.

Его переход в "Челси" может стать мотивацией для всех молодых парней, которые сейчас тренируются в Украине. Это показывает им, что все возможно", - сказал Литовка.

Напомним, что сумма трансфера Мудрика составила 70 миллионов евро плюс 30 миллионов возможных бонусов.

По теме
yellow-arrow
Малиновский в основе Марселя на матч с Ренном
yellow-arrow
Буряк: Челси — не благотворительный фонд. Если что-нибудь пойдет не так, Мудрика отправят в аренду
yellow-arrow
Марсель Малиновского сражается с Ренном за 1/8 финала Кубка Франции. Текстовая трансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) Игорь Литовка Шахтер (Донецк) Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
THE GUARDIAN

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
жажа_the_best (Харьков)
20.01.2023 в 23:00
прически тока разные
Ответить
0
0
avatar
NoSoyEspanol (Alicante)
20.01.2023 в 22:47
теж має дві ноги? )))
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде