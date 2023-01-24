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Источник: Форвард киевского Динамо трудоустроился в Азербайджане

Наши за границей
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Будет выступать за ФК Зира

Источник: Форвард киевского Динамо трудоустроился в Азербайджане

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Журналист Фауд Алакьяров сообщает о том, что азербайджанская "Зира" заключила контракт с бывшим форвардом "Ворсклы" и киевским "Динамо" Владиславом Кулачом. Детали соглашения не сообщаются.

Отметим, что ранее в украинских СМИ была информация о том, что также некоторые украинские клубы пытались подписать Кулача. В частности, луганская "Заря". Однако препятствием стали высокие запросы игрока по зарплате.

Также говорилось, что Владиславом Кулачом интересовались "Ворскла" и "Александрия". Форвард провел за "Динамо" в нынешнем сезоне два матча.

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Кулач
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