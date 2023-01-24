Источник: Форвард киевского Динамо трудоустроился в Азербайджане
Будет выступать за ФК Зира
Фото: Александр Приходько
Журналист Фауд Алакьяров сообщает о том, что азербайджанская "Зира" заключила контракт с бывшим форвардом "Ворсклы" и киевским "Динамо" Владиславом Кулачом. Детали соглашения не сообщаются.
* Zira signed former Vorskla Poltavaand Dynamo Kyiv striker Vladyslav Kulach pic.twitter.com/clEEuCeSIT— Fuad Alakbarov (@DrAlakbarov) January 24, 2023
Отметим, что ранее в украинских СМИ была информация о том, что также некоторые украинские клубы пытались подписать Кулача. В частности, луганская "Заря". Однако препятствием стали высокие запросы игрока по зарплате.
Также говорилось, что Владиславом Кулачом интересовались "Ворскла" и "Александрия". Форвард провел за "Динамо" в нынешнем сезоне два матча.
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