Источник: Форвард киевского Динамо трудоустроился в Азербайджане

Журналист Фауд Алакьяров сообщает о том, что азербайджанская "Зира" заключила контракт с бывшим форвардом "Ворсклы" и киевским "Динамо" Владиславом Кулачом. Детали соглашения не сообщаются.

* Zira signed former Vorskla Poltavaand Dynamo Kyiv striker Vladyslav Kulach pic.twitter.com/clEEuCeSIT — Fuad Alakbarov ⁠⁠ (@DrAlakbarov) January 24, 2023

Отметим, что ранее в украинских СМИ была информация о том, что также некоторые украинские клубы пытались подписать Кулача. В частности, луганская "Заря". Однако препятствием стали высокие запросы игрока по зарплате.

Также говорилось, что Владиславом Кулачом интересовались "Ворскла" и "Александрия". Форвард провел за "Динамо" в нынешнем сезоне два матча.