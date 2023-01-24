Соболь в Страсбуре: удобная схема, подходящий уровень, но сначала нужно не вылететь
Все, что вы хотели узнать о переезде Эдуарда Соболя во Францию
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jan De Meuleneir / Photo News
Как прошел трансфер?
Помните, мы писали, что "Марсель" искал не просто плеймейкера, а конкретно Руслана Малиновского? Так вот, здесь было иначе.
Приоритетом "Страсбура" на позицию левого защитника сначала был Олег Рябчук из "Олимпиакоса", но, по слухам, уроженец Молдовы сейчас выбирает между "Болоньей" и "Штутгартом", поэтому сказал "нет".
Когда же кандидат №1 отказал, в "Страсбуре" вспомнили, что несколько лет назад вели Эдуарда Соболя. В тот раз эльзасцы проиграли конкуренцию "Брюгге", но за прошедшее время все изменилось, и украинец снова оказался на распутье.
1992 - Club Brugge are the first Jupiler Pro League title holder failing to win six consecutive matches since Club themselves in October-December 1992, more than 30 years ago (also 6). Stuck. #STVCLU pic.twitter.com/RPNvj5cdj2— OptaJean (@OptaJean) January 19, 2023
Его альянс с "Брюгге" не принес успеха ни одной из сторон. Эдуард не имел ожидаемого влияния на результаты команды, хотя покупали его под основу, и едва черно-синих охватил кризис, тренеры поставили на его 19-летнего конкурента - в текущем сезоне слева почти всегда выходит Бьорн Мейер. Соболь же отбегал полностью всего два (!) матча чемпионата.
Таким образом, когда "Страсбур" вышел с предложением, и Эдуард, и боссы "Брюгге" были
на седьмом небе максимально открыты к переговорам.
По информации L’Equipe, детали уладили за неполные две недели. Украинец обошелся эльзасцам в 2 млн евро сразу и еще 500 тысяч бонусами; это обычная сумма для клуба, чей рекорд – 10 млн. Контракт стороны заключили до 2026 года.
???? #MercatoRCSA I Première séance à la Meinau pour Morgan Sanson et Eduard Sobol ???? pic.twitter.com/I3bD4V3hJ4— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) January 24, 2023
Что такое нынешний "Страсбур"?
Если коротко, это середняк Лиги 1, который еще полгода назад финишировал 6-м, а сейчас неожиданно для себя оказался в эпицентре борьбы за выживание.
После 19 туров эльзасцы в таблице 15-е, но плотность высока; 14-е и 19-е места разделяют только 5 очков. Одна осечка – и привет, зона вылета.
Президенту "Страсбурuа" Марку Келле такое не нравится, а это серьезно, dtlm мы говорим об одном из самых крутых футбольных менеджеров Франции. Именно экс-хавбек "Вест Хэма" и "Карлсруэ" в 2012-м подхватил клуб, когда тот потерял профессиональный статус из-за долгов, нашел инвесторов и через 5 лет вернул в элиту. За эти подвиги ему даже прочили кресло главы федерации футбола, которое недавно с позором покинул Ноэль Ле Гре.
Ну, и поскольку Келле – человек действия, клуб сейчас напоминает кипящий котел. Первым выгнали тренера – Жюльен Стефан объективно потерял контроль. France Football писал, что его место должен был занять Сабри Лямуши, но к Келле пришли игроки с просьбой назначить им помощника уволенного Стефана – Матье Ле Скорне.
???? L'idée première de Marc Keller était de recruter un nouvel entraîneur mais cette tendance s'est affaiblie ces derniers jours. ????— RCSA FOREVER #RCSA (@RCSAFOREVER) January 19, 2023
???? Observer les prochains résultats de Mathieu Le Scornet et enrôler un nouveau coach si cela tourne mal est une possibilité. ????
(@lequipe) #RCSA pic.twitter.com/5cFnE7vPja
Марк не дурак, и понял важность момента. Он дал Ле Скорне время – и "Страсбур" сначала остановил "Ланс" 2:2, а затем победил "Лион" 2:1. Конец кризису? Может быть, но не факт.
С новым тренером эльзасцы насытили защиту – схема изменилась с 3-5-2 на 5-3-2. Навесы и ставка на силовую борьбу остались, но "Страсбур" стал еще меньше владеть мячом; почти вся игра впереди свелась к контратакам.
Некоторых игроков тоже сменили. "Всадника без головы" Пьер-Габриэля вернули "Майнцу", на его место взяли более изобретательного Фредерика Жильбера из "Астон Виллы". Заскучавшего на одном месте Адриена Томассона заменит многогранный экс-плеймейкер "Марселя" и "Монпелье" Морган Сансон, чья карьера в АПЛ не удалась.
Также одной ногой в Бундеслиге гигант Людовик Ажорг – это он больше всех мазал осенью, из-за чего команда недобрала 6,6 очков по таблице xG. Поскольку Кевину Гамейро уже 35, а один Хабиб Дьялло всех не вывезет, в ближайшие дни "Ла Мено" следует ждать нового нападающего.
Ну, и еще одна фигура январской перестройки – наш Эдуард Соболь, которому предстоит закрыть всю левую бровку от своих ворот до чужих.
Зачем "Страсбуру" Соболь?
Экстренная необходимость в левом защитнике у эльзасцев появилась в середине ноября, когда травму связок получил 30-летний Тома Делен.
После этого позицию закрывал символ "Страсбура" Димитри Линар – единственный в команде, кто еще помнит низшие дивизионы – но он даже близко не фулбек. Сила Линара – его удары с левой, а не темп; тем более в 34 года.
Таким образом, в конкурентах только Делен - и это хорошо, ведь, несмотря на некоторые удачные отрезки в "Мекце", это невыдающийся игрок. У Тома не самая высокая скорость, не самые точные кроссы, не самая надежная игра в обороне – он неслучайно дебютировал в элите аж в 26.
Врачи говорят, что Тома вернется на поле где-то через 6 недель – и за это время Соболю нужно показать, что он полезнее и качественнее. Эдуард пережил плохие полгода в Брюгге, но если соберется, то все выйдет.
"Страсбур" наверняка знает, что его 5-3-2 для Соболя идеальна. Эдуард умеет бегать вперед, подавать, даже какое-то время играл полузащитника. Это как раз то, что нужно клубу.
Ну, и еще один ответ на вопрос "зачем" – это время. Его у "Страсбура" мало – до 5 февраля команда Ле Скорне сыграет против прямых конкурентов из "Тулузы" и "Монпелье". Эльзасцям нужны опытные, адаптированные к Европе исполнители, готовые демонстрировать уровень "с колес" – и именно поэтому они взяли игрока сборной Соболя, а не 18-летнего ноунейма из гетто, которых полно в каждом углу Франции.
Чего ждать от Соболя дальше?
Если "Страсбур" сохранит место в элите, то Эдуард останется и будет играть. Со стороны кажется, что этот уровень как раз для него.
И не подумайте, что это оскорбление – наоборот! Иметь постоянную практику в Лиге 1 – солидно. У "Страсбура" давние традиции, всего три года назад клуб выигрывал Кубок лиги; на "Ла Мено" регулярно собираются аншлаги.
Партнеры – тоже далеко не дворовые. Мы уже упоминали о Гамейро, Сансоне и Жильбере. Также Соболь встретит в Страсбуре экс-монегаска Аолу, экс-парижанина Дагба, боснийского сборника Прчича, ветерана Лиги 1 Ле Маршана.
Если Соболь здесь найдет себя, это будет хорошо для всех – и в том числе для сборной, поскольку Виталий Миколенко переживает в "Эвертоне" не лучшие времена.
Гораздо хуже будет, если "Страсбур" вылетит с Соболем в основе – во французской Лиге 2 очень строго с финансами, поэтому, как правило, всех стоящих легионеров клубы вынуждены продавать. Искать второе пристанище за полгода – еще то удовольствие.
Ну, а самый плохой вариант – это если Соболь не заиграет, не потянет уровня Лиги 1. В таком случае его карьера как серьезного, международного игрока будет завершена – все-таки Эдуард давно не молодой талант, ему 27. Дальше – либо возвращение в УПЛ, либо совсем слабенькие клубы и лиги.
Мы пока оценим вероятность первого сценария в 50%, а второму и третьему дадим по 25%.
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