Соболь в Страсбуре: удобная схема, подходящий уровень, но сначала нужно не вылететь

Помните, мы писали, что "Марсель" искал не просто плеймейкера, а конкретно Руслана Малиновского? Так вот, здесь было иначе.

Приоритетом "Страсбура" на позицию левого защитника сначала был Олег Рябчук из "Олимпиакоса", но, по слухам, уроженец Молдовы сейчас выбирает между "Болоньей" и "Штутгартом", поэтому сказал "нет".

Когда же кандидат №1 отказал, в "Страсбуре" вспомнили, что несколько лет назад вели Эдуарда Соболя. В тот раз эльзасцы проиграли конкуренцию "Брюгге", но за прошедшее время все изменилось, и украинец снова оказался на распутье.

