Соболь в Страсбуре: удобная схема, подходящий уровень, но сначала нужно не вылететь

Как прошел трансфер?

Помните, мы писали, что "Марсель" искал не просто плеймейкера, а конкретно Руслана Малиновского? Так вот, здесь было иначе.

Приоритетом "Страсбура" на позицию левого защитника сначала был Олег Рябчук из "Олимпиакоса", но, по слухам, уроженец Молдовы сейчас выбирает между "Болоньей" и "Штутгартом", поэтому сказал "нет".

Когда же кандидат №1 отказал, в "Страсбуре" вспомнили, что несколько лет назад вели Эдуарда Соболя. В тот раз эльзасцы проиграли конкуренцию "Брюгге", но за прошедшее время все изменилось, и украинец снова оказался на распутье.

1992 - Club Brugge are the first Jupiler Pro League title holder failing to win six consecutive matches since Club themselves in October-December 1992, more than 30 years ago (also 6). Stuck. #STVCLU pic.twitter.com/RPNvj5cdj2 — OptaJean (@OptaJean) January 19, 2023

Его альянс с "Брюгге" не принес успеха ни одной из сторон. Эдуард не имел ожидаемого влияния на результаты команды, хотя покупали его под основу, и едва черно-синих охватил кризис, тренеры поставили на его 19-летнего конкурента - в текущем сезоне слева почти всегда выходит Бьорн Мейер. Соболь же отбегал полностью всего два (!) матча чемпионата.

Таким образом, когда "Страсбур" вышел с предложением, и Эдуард, и боссы "Брюгге" были на седьмом небе максимально открыты к переговорам.

По информации L’Equipe, детали уладили за неполные две недели. Украинец обошелся эльзасцам в 2 млн евро сразу и еще 500 тысяч бонусами; это обычная сумма для клуба, чей рекорд – 10 млн. Контракт стороны заключили до 2026 года.

???? #MercatoRCSA I Première séance à la Meinau pour Morgan Sanson et Eduard Sobol ???? pic.twitter.com/I3bD4V3hJ4 — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) January 24, 2023

Что такое нынешний "Страсбур"?

Если коротко, это середняк Лиги 1, который еще полгода назад финишировал 6-м, а сейчас неожиданно для себя оказался в эпицентре борьбы за выживание.

После 19 туров эльзасцы в таблице 15-е, но плотность высока; 14-е и 19-е места разделяют только 5 очков. Одна осечка – и привет, зона вылета.

Президенту "Страсбурuа" Марку Келле такое не нравится, а это серьезно, dtlm мы говорим об одном из самых крутых футбольных менеджеров Франции. Именно экс-хавбек "Вест Хэма" и "Карлсруэ" в 2012-м подхватил клуб, когда тот потерял профессиональный статус из-за долгов, нашел инвесторов и через 5 лет вернул в элиту. За эти подвиги ему даже прочили кресло главы федерации футбола, которое недавно с позором покинул Ноэль Ле Гре.

Ну, и поскольку Келле – человек действия, клуб сейчас напоминает кипящий котел. Первым выгнали тренера – Жюльен Стефан объективно потерял контроль. France Football писал, что его место должен был занять Сабри Лямуши, но к Келле пришли игроки с просьбой назначить им помощника уволенного Стефана – Матье Ле Скорне.

???? L'idée première de Marc Keller était de recruter un nouvel entraîneur mais cette tendance s'est affaiblie ces derniers jours. ????



???? Observer les prochains résultats de Mathieu Le Scornet et enrôler un nouveau coach si cela tourne mal est une possibilité. ????



(@lequipe) #RCSA pic.twitter.com/5cFnE7vPja — RCSA FOREVER #RCSA (@RCSAFOREVER) January 19, 2023

Марк не дурак, и понял важность момента. Он дал Ле Скорне время – и "Страсбур" сначала остановил "Ланс" 2:2, а затем победил "Лион" 2:1. Конец кризису? Может быть, но не факт.

С новым тренером эльзасцы насытили защиту – схема изменилась с 3-5-2 на 5-3-2. Навесы и ставка на силовую борьбу остались, но "Страсбур" стал еще меньше владеть мячом; почти вся игра впереди свелась к контратакам.

Некоторых игроков тоже сменили. "Всадника без головы" Пьер-Габриэля вернули "Майнцу", на его место взяли более изобретательного Фредерика Жильбера из "Астон Виллы". Заскучавшего на одном месте Адриена Томассона заменит многогранный экс-плеймейкер "Марселя" и "Монпелье" Морган Сансон, чья карьера в АПЛ не удалась.

Также одной ногой в Бундеслиге гигант Людовик Ажорг – это он больше всех мазал осенью, из-за чего команда недобрала 6,6 очков по таблице xG. Поскольку Кевину Гамейро уже 35, а один Хабиб Дьялло всех не вывезет, в ближайшие дни "Ла Мено" следует ждать нового нападающего.

Ну, и еще одна фигура январской перестройки – наш Эдуард Соболь, которому предстоит закрыть всю левую бровку от своих ворот до чужих.

Зачем "Страсбуру" Соболь?

Экстренная необходимость в левом защитнике у эльзасцев появилась в середине ноября, когда травму связок получил 30-летний Тома Делен.

После этого позицию закрывал символ "Страсбура" Димитри Линар – единственный в команде, кто еще помнит низшие дивизионы – но он даже близко не фулбек. Сила Линара – его удары с левой, а не темп; тем более в 34 года.

Таким образом, в конкурентах только Делен - и это хорошо, ведь, несмотря на некоторые удачные отрезки в "Мекце", это невыдающийся игрок. У Тома не самая высокая скорость, не самые точные кроссы, не самая надежная игра в обороне – он неслучайно дебютировал в элите аж в 26.

Врачи говорят, что Тома вернется на поле где-то через 6 недель – и за это время Соболю нужно показать, что он полезнее и качественнее. Эдуард пережил плохие полгода в Брюгге, но если соберется, то все выйдет.

"Страсбур" наверняка знает, что его 5-3-2 для Соболя идеальна. Эдуард умеет бегать вперед, подавать, даже какое-то время играл полузащитника. Это как раз то, что нужно клубу.

Ну, и еще один ответ на вопрос "зачем" – это время. Его у "Страсбура" мало – до 5 февраля команда Ле Скорне сыграет против прямых конкурентов из "Тулузы" и "Монпелье". Эльзасцям нужны опытные, адаптированные к Европе исполнители, готовые демонстрировать уровень "с колес" – и именно поэтому они взяли игрока сборной Соболя, а не 18-летнего ноунейма из гетто, которых полно в каждом углу Франции.

Чего ждать от Соболя дальше?

Если "Страсбур" сохранит место в элите, то Эдуард останется и будет играть. Со стороны кажется, что этот уровень как раз для него.

И не подумайте, что это оскорбление – наоборот! Иметь постоянную практику в Лиге 1 – солидно. У "Страсбура" давние традиции, всего три года назад клуб выигрывал Кубок лиги; на "Ла Мено" регулярно собираются аншлаги.

Партнеры – тоже далеко не дворовые. Мы уже упоминали о Гамейро, Сансоне и Жильбере. Также Соболь встретит в Страсбуре экс-монегаска Аолу, экс-парижанина Дагба, боснийского сборника Прчича, ветерана Лиги 1 Ле Маршана.

Если Соболь здесь найдет себя, это будет хорошо для всех – и в том числе для сборной, поскольку Виталий Миколенко переживает в "Эвертоне" не лучшие времена.

Гораздо хуже будет, если "Страсбур" вылетит с Соболем в основе – во французской Лиге 2 очень строго с финансами, поэтому, как правило, всех стоящих легионеров клубы вынуждены продавать. Искать второе пристанище за полгода – еще то удовольствие.

Ну, а самый плохой вариант – это если Соболь не заиграет, не потянет уровня Лиги 1. В таком случае его карьера как серьезного, международного игрока будет завершена – все-таки Эдуард давно не молодой талант, ему 27. Дальше – либо возвращение в УПЛ, либо совсем слабенькие клубы и лиги.

Мы пока оценим вероятность первого сценария в 50%, а второму и третьему дадим по 25%.