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Нойок в Украину не вернется

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В Черноморце хавбека не будет

Нойок в Украину не вернется

Фото: Apollon Limassol FC

Новина українською

Полузащитник Александр Нойок в нынешнее межсезонье покинет израильский "Маккаби" из Бней-Рейне, но в чемпионат Украины не вернется.

Ранее украинская пресса сватает 30-летнего игрока в "Черноморец", однако он не рассматривает вариант с одесским клубом, как, к слову, и с другими командами УПЛ.

По данным FootBoom, бывший капитан украинской молодежки может оказаться либо в Польше, либо в Казахстане.

Напомним, что что Нойок является воспитанником донецкого "Шахтера". В Украине выступал за "Закарпатье", харьковский "Металлист" и донецкий "Металлург". Также играл за минское и брестское "Динамо", брестский "Рух", кипрский "Аполлон" и российский "Оренбург".

Отдельно в Украине Нойок отметился своими политическими высказываниями о лояльности к режиму белорусского диктатора Александра Лукашенко.

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Источник: Форвард киевского Динамо трудоустроился в Азербайджане
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В статье: Александр Нойок
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Источник:
FootBoom

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