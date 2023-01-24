Нойок в Украину не вернется

Полузащитник Александр Нойок в нынешнее межсезонье покинет израильский "Маккаби" из Бней-Рейне, но в чемпионат Украины не вернется.

Ранее украинская пресса сватает 30-летнего игрока в "Черноморец" , однако он не рассматривает вариант с одесским клубом, как, к слову, и с другими командами УПЛ.

По данным FootBoom, бывший капитан украинской молодежки может оказаться либо в Польше, либо в Казахстане.

Напомним, что что Нойок является воспитанником донецкого "Шахтера". В Украине выступал за "Закарпатье", харьковский "Металлист" и донецкий "Металлург". Также играл за минское и брестское "Динамо", брестский "Рух", кипрский "Аполлон" и российский "Оренбург".

Отдельно в Украине Нойок отметился своими политическими высказываниями о лояльности к режиму белорусского диктатора Александра Лукашенко.