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Черноморец может подписать скандального друга Ракицкого

Премьер-лига
(1 голосов)

Александр Нойок может вернуться в УПЛ

Черноморец может подписать скандального друга Ракицкого

Новина українською

"Черноморец" проявляет интерес к Александру Нойоку, который сейчас является игроком "Маккаби" из Бней-Рейне.

По информации ТаТоТаке, одесситы хотели бы подписать игрока уже в зимнее трансферное окно.

Нойок является не единственным вариантом "Черноморца". По информации источника, одесский клуб в ближайшее время объявит о подписании украинского футболиста, имя которого держится в секрете.

Напомним, что что Нойок является воспитанником донецкого "Шахтера". В Украине выступал за "Закарпатье", харьковский "Металлист" и донецкий "Металлург". Также играл за минское и брестское "Динамо", брестский "Рух", кипрский "Аполлон" и российский "Оренбург".

Отдельно в Украине Нойок отметился своими политическими высказываниями о лояльности к режиму белорусского диктатора Александра Лукашенко.

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В статье: Александр Нойок Черноморец (Одесса)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Caballero (DC)
17.01.2023 в 20:43
Це огидне прокацпське створіння повинно бути позбавлено українського громадянства.
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