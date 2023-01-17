Черноморец может подписать скандального друга Ракицкого

" Черноморец " проявляет интерес к Александру Нойоку, который сейчас является игроком "Маккаби" из Бней-Рейне.

По информации ТаТоТаке, одесситы хотели бы подписать игрока уже в зимнее трансферное окно.

Нойок является не единственным вариантом "Черноморца". По информации источника, одесский клуб в ближайшее время объявит о подписании украинского футболиста, имя которого держится в секрете.

Напомним, что что Нойок является воспитанником донецкого "Шахтера". В Украине выступал за "Закарпатье", харьковский "Металлист" и донецкий "Металлург". Также играл за минское и брестское "Динамо", брестский "Рух", кипрский "Аполлон" и российский "Оренбург".

Отдельно в Украине Нойок отметился своими политическими высказываниями о лояльности к режиму белорусского диктатора Александра Лукашенко.