Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец может подписать скандального друга Ракицкого
Александр Нойок может вернуться в УПЛ
"
По информации ТаТоТаке, одесситы хотели бы подписать игрока уже в зимнее трансферное окно.
Нойок является не единственным вариантом "Черноморца". По информации источника, одесский клуб в ближайшее время объявит о подписании украинского футболиста, имя которого держится в секрете.
Напомним, что что Нойок является воспитанником донецкого "Шахтера". В Украине выступал за "Закарпатье", харьковский "Металлист" и донецкий "Металлург". Также играл за минское и брестское "Динамо", брестский "Рух", кипрский "Аполлон" и российский "Оренбург".
Отдельно в Украине Нойок отметился своими политическими высказываниями о лояльности к режиму белорусского диктатора Александра Лукашенко.
Популярное сейчас
- Офис президента Украины отправил Арестовича в отставку с должности внештатного советника
- Стало известно, сколько Динамо получит за трансфер Цыганкова
- Экс-начальник военной разведки Великобритании сообщил, сколько танков ВСУ нужно для наступления
- Ахметов объявил о выделении 1 млрд гривен в помощь защитникам Азовстали и их семьям
- От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО