Морозюк завершил карьеру игрока - он получил должность в клубе российского блогера

Полузащитник "Красавы" Николай Морозюк завершил карьеру футболиста. 35-летний украинец продолжит работу в кипрском клубе в роли спортивного директора. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Представляем вам серьезное усиление менеджерского состава нашей команды. По обоюдному согласию руководства и игрока, Николай Морозюк принял решение завершить свою футбольную карьеру и возглавить спортивный департамент клуба в роли директора! Николай будет отвечать за комплектование команды и скаутскую работу. За свою футбольную карьеру, Николай провел более 400 игр, дважды выигрывал Чемпионат Украины, 3 раза Кубок Украины, играл в Лиге Чемпионов, Лиге Европы и сборной Украины. Добро пожаловать Николай!" - говорится в заявлении клуба.

Кроме Морозюка в клубе, владельцем которого является российский блоггер Евгений Савин, находятся еще троев украинцев - игроки Виталий Квашук и Евгений Будник, а также ассистент главного тренера Николай Цымбал.

Морозюк - воспитанник и экс-игрок киевского "Динамо". Выступал за украинские команды "Оболонь", "Кривбасс", "Металлург" (Донецк), а также турецкий "Ризеспор". В январе 2022 перешел в "Черноморец" , но из-за полномасштабного российского вторжения в Украину так и не сыграл ни одного поединка на официальном уровне.