Экс-игрок сборной Украины U-21 может продолжить карьеру в чемпионате Израиля
В прошлом сезоне он стал чемпионом Грузии
Фото: DINAMOTB
Нападающий тбилиского "Динамо" Станислав Беленький близок к смене клубной прописки. 24-летний украинец может перейти в израильский клуб "Нес Циона".
Как сообщает Sport Arena, команда из одноименного города проявляет конкретный интерес к украинскому форварду. Клубы уже ведут переговоры.
Беленький присоединился к тбилисскому "Динамо" в декабре 2021 году. В текущем сезоне Станислав принял участие в 29 матчах грузинского клуба, в которых отметился 10 забитыми мячами. Он помог клубу стать чемпионом Грузии.
Отметим, что в 2017-2018 нападающий выступал за сборные Украины U-19 и U-21, записав в свой актив три гола в 10 встречах.
"Нес Циона" занимает 12-е место в чемпионате Израиля, набрав 17 очков в 19 матчах.
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