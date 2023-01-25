Экс-игрок сборной Украины U-21 может продолжить карьеру в чемпионате Израиля

Нападающий тбилиского "Динамо" Станислав Беленький близок к смене клубной прописки. 24-летний украинец может перейти в израильский клуб "Нес Циона".

Как сообщает Sport Arena, команда из одноименного города проявляет конкретный интерес к украинскому форварду. Клубы уже ведут переговоры.

Беленький присоединился к тбилисскому "Динамо" в декабре 2021 году. В текущем сезоне Станислав принял участие в 29 матчах грузинского клуба, в которых отметился 10 забитыми мячами. Он помог клубу стать чемпионом Грузии.

Отметим, что в 2017-2018 нападающий выступал за сборные Украины U-19 и U-21, записав в свой актив три гола в 10 встречах.

"Нес Циона" занимает 12-е место в чемпионате Израиля, набрав 17 очков в 19 матчах.