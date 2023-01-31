Провожали в США. Шахтер трогательно простился с Сергеем Кривцовым
Украинский футболист будет играть за Интер Майами
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Сегодня, 31-го января, официально стало известно о том, что "Шахтер" и "Интер Майами" пришли к соглашению о трансфере украинского защитника Сергея Кривцова. В новом клубе Кривцов получил контракт на два года с опцией продления еще год.
"Шахтер" представил видеоролик, на котором показан процесс расставания с опытным футболистом. Напомним, что за "горняков" Кривцов в сумме отыграл более 265 матчей.
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Комментарии (1)
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Cassid (Kiev)
31.01.2023 в 21:29
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