Провожали в США. Шахтер трогательно простился с Сергеем Кривцовым

Сегодня, 31-го января, официально стало известно о том, что "Шахтер" и "Интер Майами" пришли к соглашению о трансфере украинского защитника Сергея Кривцова. В новом клубе Кривцов получил контракт на два года с опцией продления еще год.

"Шахтер" представил видеоролик, на котором показан процесс расставания с опытным футболистом. Напомним, что за "горняков" Кривцов в сумме отыграл более 265 матчей.