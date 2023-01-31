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Провожали в США. Шахтер трогательно простился с Сергеем Кривцовым

Наши за границей
(1 голосов)

Украинский футболист будет играть за Интер Майами

Провожали в США. Шахтер трогательно простился с Сергеем Кривцовым

Фото: ФК Шахтар Донецьк

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 31-го января, официально стало известно о том, что "Шахтер" и "Интер Майами" пришли к соглашению о трансфере украинского защитника Сергея Кривцова. В новом клубе Кривцов получил контракт на два года с опцией продления еще год.

"Шахтер" представил видеоролик, на котором показан процесс расставания с опытным футболистом. Напомним, что за "горняков" Кривцов в сумме отыграл более 265 матчей.

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Cassid (Kiev)
31.01.2023 в 21:29
13 лет. Серьезный срок.
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