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Спортдиректор Жироны: Цыганков не говорит по-испански, ему понадобится время

Наши за границей
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(1 голосов)

Ждем дебюта украинца в составе Жироны

Спортдиректор Жироны: Цыганков не говорит по-испански, ему понадобится время

Фото: gironafc.cat

Новина українською

Спортивный директор "Жироны" Кике Карсель рассказал о том, как проходит адаптация в команде украинского вингера Виктора Цыганкова.

"Мы знали, что Виктор не играл с ноября, потому что в чемпионате Украины пауза. Ему действительно нужно определенное время, чтобы адаптироваться.

Он не говорит на испанском, ему понадобится время, чтобы понять концепцию тренера. Виктор – молодой игрок, верим, вскоре он нам поможет. Надеемся, это произойдет на этой неделе или на следующей", - сказал Карсель.

Напомним, что Цыганков перешел в Жирону в зимнее трансферное окно, но пока что не дебютировал за команду, просидев два матча в запасе. Каталонцы следующую игру проведут 5 февраля против "Валенсии".

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В статье: Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
L’esportiu

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Комментарии (2)
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янковский ян (Запорожье)
01.02.2023 в 22:57
Никого не хочу обидеть. Но ведь он же знал о переходе не за неделю неужели за два три месяца нельзя было выучить с репетитором. Разговорный язык это вообще не проблема. Грамматика да.
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
01.02.2023 в 22:03
Він знає англійську,якого хріна не перейшов у якогось аутсайдера АПЛ? Смішно
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0
-1

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