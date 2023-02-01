Спортдиректор Жироны: Цыганков не говорит по-испански, ему понадобится время

Спортивный директор " Жироны " Кике Карсель рассказал о том, как проходит адаптация в команде украинского вингера Виктора Цыганкова.

"Мы знали, что Виктор не играл с ноября, потому что в чемпионате Украины пауза. Ему действительно нужно определенное время, чтобы адаптироваться.

Он не говорит на испанском, ему понадобится время, чтобы понять концепцию тренера. Виктор – молодой игрок, верим, вскоре он нам поможет. Надеемся, это произойдет на этой неделе или на следующей", - сказал Карсель.