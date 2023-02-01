Спортдиректор Жироны: Цыганков не говорит по-испански, ему понадобится время
Ждем дебюта украинца в составе Жироны
Фото: gironafc.cat
Спортивный директор "
"Мы знали, что Виктор не играл с ноября, потому что в чемпионате Украины пауза. Ему действительно нужно определенное время, чтобы адаптироваться.
Он не говорит на испанском, ему понадобится время, чтобы понять концепцию тренера. Виктор – молодой игрок, верим, вскоре он нам поможет. Надеемся, это произойдет на этой неделе или на следующей", - сказал Карсель.
Напомним, что Цыганков перешел в Жирону в зимнее трансферное окно, но пока что не дебютировал за команду, просидев два матча в запасе. Каталонцы следующую игру проведут 5 февраля против "Валенсии".
Популярное сейчас
- Грузия хочет, чтобы Россия вышла из ее земель в рамках мирного соглашения с Украиной
- Восемь голов на двоих. Шахтер сыграл вничью с чемпионом Словении
- Существенное усиление Карпат и ЛНЗ. Чем жили клубы Первой лиги в январе
- Все еще друзья. ВИДЕО, как игроки Манчестер Сити успокаивали разъяренного Зинченко после поражения Арсенала
- Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО
- Секс-символ женского футбола взрывает соцсети горячими фото после расставания со звездой АПЛ. ФОТО
Новости по теме
- 10:56 Зарубежные Ждем Мудрика в дерби и встречу Зинченко с Миколенко. Расписание футбола на 30 января - 5 февраля
- 16:41 Зарубежные Ждем Цыганкова. Жирона – Барселона. АУДИО онлайн трансляция матча 19-го тура чемпионата Испании
- 16:09 Украинские Цыганков начнет матч против Барселоны на скамейке для запасных