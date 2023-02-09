"Может стать кумиром для нового поколения", - Степаненко сравнил Мудрика с Шевченко

Опорник " Шахтера " Тарас Степаненко высказал мнение, что Михаил Мудрик может стать таким же кумиром для своего поколения, как Андрей Шевченко в свое время.

"Он особенный парень, и он думал, что один только талант сделает его большим футболистом. Со временем все изменилось, в основном благодаря Роберто Де Дзерби.

Он начал слушать, учиться и при поддержке тренера достиг удивительных успехов. Теперь он новая звезда лучшего чемпионата мира, но это не магия, ему пришлось работать для этого.

У Мудрика есть все, чтобы стать кумиром для нового поколения, как Андрей Шевченко был кумиром для моих ровесников. Этого я ему и желаю", — сказал Степаненко.