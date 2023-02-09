"Может стать кумиром для нового поколения", - Степаненко сравнил Мудрика с Шевченко
Тарас также выдает авансы
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Опорник "
"Он особенный парень, и он думал, что один только талант сделает его большим футболистом. Со временем все изменилось, в основном благодаря Роберто Де Дзерби.
Он начал слушать, учиться и при поддержке тренера достиг удивительных успехов. Теперь он новая звезда лучшего чемпионата мира, но это не магия, ему пришлось работать для этого.
У Мудрика есть все, чтобы стать кумиром для нового поколения, как Андрей Шевченко был кумиром для моих ровесников. Этого я ему и желаю", — сказал Степаненко.
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