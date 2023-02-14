Нойок официально определился с новым клубом

Украинский легионер Александр Нойок определился с новой командой. 30-летний полузащитник будет играть в Казахстане за "Атырау", сообщает пресс-служба клуба.

Срок действия контракта не афишируется, но, по информации СМИ, соглашение рассчитано до конца сезона-2023. В новой команде он будет играть под 55-м номером.

Предыдущим клубом Нойока был "Маккаби" из Бней-Рейне, в составе которого он отыграл 15 матчей. Результативными действиями не отличился.

Напомним, что Нойок является воспитанником донецкого "Шахтера". В Украине выступал за "Закарпатье", харьковский "Металлист" и донецкий "Металлург". Также играл за минское и брестское "Динамо", брестский "Рух", кипрский "Аполлон" и российский "Оренбург". Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро.

В прошлом сезоне "Атырау" финишировал на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата Казахстана.