Нойок официально определился с новым клубом
Полузащитник сменил клубную прописку
Фото: dynamo-brest.by
Украинский легионер Александр Нойок определился с новой командой. 30-летний полузащитник будет играть в Казахстане за "Атырау", сообщает пресс-служба клуба.
Срок действия контракта не афишируется, но, по информации СМИ, соглашение рассчитано до конца сезона-2023. В новой команде он будет играть под 55-м номером.
Предыдущим клубом Нойока был "Маккаби" из Бней-Рейне, в составе которого он отыграл 15 матчей. Результативными действиями не отличился.
Напомним, что Нойок является воспитанником донецкого "Шахтера". В Украине выступал за "Закарпатье", харьковский "Металлист" и донецкий "Металлург". Также играл за минское и брестское "Динамо", брестский "Рух", кипрский "Аполлон" и российский "Оренбург". Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро.
В прошлом сезоне "Атырау" финишировал на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата Казахстана.
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