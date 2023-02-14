  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Нойок официально определился с новым клубом
В тренде

Нойок официально определился с новым клубом

Наши за границей
(1 голосов)

Полузащитник сменил клубную прописку

Нойок официально определился с новым клубом

Фото: dynamo-brest.by

Новина українською

Украинский легионер Александр Нойок определился с новой командой. 30-летний полузащитник будет играть в Казахстане за "Атырау", сообщает пресс-служба клуба.

Срок действия контракта не афишируется, но, по информации СМИ, соглашение рассчитано до конца сезона-2023. В новой команде он будет играть под 55-м номером.

Предыдущим клубом Нойока был "Маккаби" из Бней-Рейне, в составе которого он отыграл 15 матчей. Результативными действиями не отличился.

Напомним, что Нойок является воспитанником донецкого "Шахтера". В Украине выступал за "Закарпатье", харьковский "Металлист" и донецкий "Металлург". Также играл за минское и брестское "Динамо", брестский "Рух", кипрский "Аполлон" и российский "Оренбург". Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро.

В прошлом сезоне "Атырау" финишировал на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата Казахстана.

По теме
yellow-arrow
Экс-вратарь Шахтера стал игроком таджикского Равшана
yellow-arrow
Стала известна оценка Миколенко в матче с Ливерпулем
yellow-arrow
Цыганык: УАФ ищет "временщика" для сборной Украины, но это навряд ли будет Ротань
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Нойок Атырау
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде