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Экс-игрок сборной Англии считает, что Кукурелья мешает раскрыться Мудрику в Челси

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Даррен Бент следит за прогрессом украинцем

Экс-игрок сборной Англии считает, что Кукурелья мешает раскрыться Мудрику в Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент считает, что вингер "Челси" Михаил Мудрик не может играть в свой лучший футбол по вине партнера по левому флангу Марка Кукурельи.

"Мне нравится Мудрик. Если ты играешь с фулбеком, который не пасует вперед, то что ты должен сделать?

Как только Кукурелья получает мяч, он отдает передачу назад. Это не тот способ, чтобы лучше раскрыть Мудрика", – сказал Бент на YouTube-канале Бена Фостера.

Напомним, вингер сборной Украины уже принял участие в трех матчах "Челси", но пока не сумел отметиться результативными действиями.

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Ранее наставник лондонского "Челси" Грэм Поттер высказался об игровом взаимодействии между Мудриком и Кукурельей на фланге.

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В статье: Челси (Лондон) Даррент Бент Михаил Мудрик Марк Кукурелья
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