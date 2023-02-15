Экс-игрок сборной Англии считает, что Кукурелья мешает раскрыться Мудрику в Челси

Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент считает, что вингер "Челси" Михаил Мудрик не может играть в свой лучший футбол по вине партнера по левому флангу Марка Кукурельи.

"Мне нравится Мудрик. Если ты играешь с фулбеком, который не пасует вперед, то что ты должен сделать? Как только Кукурелья получает мяч, он отдает передачу назад. Это не тот способ, чтобы лучше раскрыть Мудрика", – сказал Бент на YouTube-канале Бена Фостера.

Напомним, вингер сборной Украины уже принял участие в трех матчах "Челси", но пока не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее наставник лондонского "Челси" Грэм Поттер высказался об игровом взаимодействии между Мудриком и Кукурельей на фланге.