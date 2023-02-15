Экс-вратарь Десны стал игроком узбекистанского клуба
Игорь Литовка нашел новый клуб
Фото: fcandijan
Украинский голкипер Игорь Литовка продолжит карьеру в Узбекистане. 34-летний футболист перешел в "Андижан", сообщает пресс-служба клуба из одноименного города.
Контракт Литовки рассчитан на два года.
Предыдущим его клубом была хорватская "Загора", за которую он выступал с августа 2022 года. Игорь покинул команду несколько дней назад.
Напомним. Литовка - воспитанник никопольского футбола. В Украине он известен по выступлениям за "Севастополь", "Таврию", донецкий "Олимпик" и черниговскую "Десну". За границей кипер успел поиграть за румынский "Волунтари" и латвийскую "Ригу".
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Арсенал - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 15.02.2023
- Коман огорчает Париж. ПСЖ – Бавария 0:1. Видео гола и обзор матча
- Ремейк финала-2020. Пари Сен-Жермен – Бавария. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала ЛЧ
- Дерби удалось, Мудрик убедил. АПЛ. Вест Хэм Юнайтед – Челси 1:1
- Известный чешский футболист признался в своей гомосексуальности. ВИДЕО
- Красотка дня. Жена обидчика сборной Украины и нового товарища по команде Забарного. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн