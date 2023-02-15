Экс-вратарь Десны стал игроком узбекистанского клуба

Украинский голкипер Игорь Литовка продолжит карьеру в Узбекистане. 34-летний футболист перешел в "Андижан", сообщает пресс-служба клуба из одноименного города.

Контракт Литовки рассчитан на два года.

Предыдущим его клубом была хорватская "Загора", за которую он выступал с августа 2022 года. Игорь покинул команду несколько дней назад.

Напомним. Литовка - воспитанник никопольского футбола. В Украине он известен по выступлениям за "Севастополь", "Таврию", донецкий "Олимпик" и черниговскую "Десну". За границей кипер успел поиграть за румынский "Волунтари" и латвийскую "Ригу".