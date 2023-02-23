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Кукурелья: У Мудрика есть качества, чтобы через несколько лет стать лучшим игроком мира

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Защитник Челси уверен в светлом будущем украинца

Кукурелья: У Мудрика есть качества, чтобы через несколько лет стать лучшим игроком мира

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Челси" Марк Кукурелья прокомментировал зимнюю трансферную кампанию клуба, в результате которой новичками команды стали Михаил Мудрик, Жоау Фелиш и Нони Мадуэке.

"Для нас это очень важно, потому что они создают много моментов, умеют обводить. Трудно тренироваться против них, потому что они лучшие игроки. Но я думаю, что самое главное – это то, что они играют за "Челси", за нашу команду, и им нужно помогать команде выигрывать игры.

Кто самый ценный для команды? Может быть, Мудрик - он такой быстрый и обладает множеством навыков. Я думаю, что он очень и очень хороший игрок. У него есть качества, чтобы через несколько лет стать лучшим игроком мира. Ему нужно учиться и оставаться счастливым в своем новом клубе", – признался Кукурелья.

Интересно, что после стартовых матчей Мудрика за "Челси" болельщики часто критиковали Кукурелью за отсутствие взаимопонимания на поле с украинцем.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик Марк Кукурелья
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Источник:
Goal

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