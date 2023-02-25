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Малиновский: Велодром дает большой толчок и пугает соперников – здесь с футболистами весь стадион

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Полузащитник высказался о домашней арене его команды

Малиновский: Велодром дает большой толчок и пугает соперников – здесь с футболистами весь стадион

Фото: om.fr/fr

Новина українською

Украинский полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский прокомментировал предстоящий матч с "ПСЖ", который состоится 26 февраля:

"Если мы сделаем все хорошо и правильно, будем редко ошибаться, то сможем выиграть этот матч. Все зависит от нас.

Как только я приехал во Францию, мне сказали, что Неаполь и Марсель очень похожи. "Велодром" дает большой толчок и пугает соперников, потому что с тобой весь стадион", – сказал украинец.

Напомним, ранее Руслан провел семь матчей за "Марсель" в Лиге 1 и забил один гол.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
TuttoAtalanta

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