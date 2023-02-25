Малиновский: Велодром дает большой толчок и пугает соперников – здесь с футболистами весь стадион

Украинский полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский прокомментировал предстоящий матч с "ПСЖ", который состоится 26 февраля:

"Если мы сделаем все хорошо и правильно, будем редко ошибаться, то сможем выиграть этот матч. Все зависит от нас.

Как только я приехал во Францию, мне сказали, что Неаполь и Марсель очень похожи. "Велодром" дает большой толчок и пугает соперников, потому что с тобой весь стадион", – сказал украинец.