Малиновский: Велодром дает большой толчок и пугает соперников – здесь с футболистами весь стадион
Полузащитник высказался о домашней арене его команды
Фото: om.fr/fr
Украинский полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский прокомментировал предстоящий матч с "ПСЖ", который состоится 26 февраля:
"Если мы сделаем все хорошо и правильно, будем редко ошибаться, то сможем выиграть этот матч. Все зависит от нас.
Как только я приехал во Францию, мне сказали, что Неаполь и Марсель очень похожи. "Велодром" дает большой толчок и пугает соперников, потому что с тобой весь стадион", – сказал украинец.
Напомним, ранее Руслан провел семь матчей за "Марсель" в Лиге 1 и забил один гол.
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Источник:TuttoAtalanta
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