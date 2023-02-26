Яремчук не сыграет в старте Брюгге в матче против своей бывшей команды
За последние два поединка украинец сыграл 10 минут
Getty Images/Global Images Ukraine
"Брюгге" и "Гент" встретятся в 27-м туре чемпионата Бельгии. Главный тренер "сине-черных" Скотт Паркер не нашел места в основном составе украинцу Роману Яремчуку.
Третий раз подряд нападающий не сыграет в старте. В предыдущих двух матчах форвард провел всего 10 минут, в том числе вообще не сыграв против своей бывшей команды "Бенфики" в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.
Сегодняшние соперники – соседи в турнирной таблице Лиги Жюпиле. “Брюгге” идет четвертым, на одно очко опережая пятый “Гент”.
Напомним, что Яремчук в 2017-2021 годах выступал в составе "Гента". Болельщики “буйволов” негативно восприняли переход украинца к “Брюгге”, и даже называли его Иудой.
Матч между “сине-черными” и “Гентом” начнется в 14:30.
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