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"Сделаю все, чтобы попасть на Евро-2023". Сыч - о своем восстановлении после травмы

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Защитник рассказал, как проходит его реабилитация после травмы

"Сделаю все, чтобы попасть на Евро-2023". Сыч - о своем восстановлении после травмы

Фото: kv_kortrijk

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Защитник "Кортрейка" и сборной Украины U-21 Алексей Сыч рассказал о своем восстановлении после травмы.

– Восстановление проходит хорошо, по плану. Ближайшую неделю или две еще буду заниматься в зале, а потом мне нужны еще две недели самостоятельной работы на поле. Думаю, где-то через месяц вернусь в общую группу.

– Травма не помешает вашему участию в молодежном Евро-2023?

– К лету все должно быть хорошо. Буду стараться сделать все для того, чтобы попасть на Евро-2023 (U-21) , — сказал Сыч в интервью Fanday.

Стоит отметить, что права на игрока принадлежат львовскому "Руху", а за "Кортрейк" Сыч выступает на правах годичной аренды. При этом бельгийский клуб имеет опцию выкупа.

В текущем сезоне он провел 15 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. В январе украинец получил повреждение медиальной связки колена.

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В статье: Кортрейк (Бельгия) Алексей Сыч
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Источник:
Fanday

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