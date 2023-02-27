Аусси: В Армении много умных людей, которые поддерживают Украину
Хавбек Динамо рассказал, как у него обстоят дела в Армении
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Украинский защитник "
– Алан, расскажите о вашей травме. Как происходит восстановление?
– Это нефутбольная травма. Мне сделали операцию на руке. Восстановление проходит положительно.
– Какие задачи стоят перед "Пюником" в этом сезоне?
– Задача одна – не снижать планку.
– "Пюник" выступал на групповом этапе Лиги конференций в текущем сезоне и одержал две победы. Какая атмосфера была на домашних матчах в Ереване?
– На некоторых играх были полные трибуны, редкость для армянского футбола.
– У собственника "Пюника" Артура Согомоняна есть бизнес в России. Как вы относитесь к этому?
- Без комментариев. В Армении много умных людей, поддерживающих в этом конфликте Украину.
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