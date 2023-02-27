Аусси: В Армении много умных людей, которые поддерживают Украину

Украинский защитник " Динамо " Алан Аусси, выступающий на правах аренды за ереванский "Пюник", рассказал о том, как обстоят у него дела в Армении.

– Алан, расскажите о вашей травме. Как происходит восстановление?

– Это нефутбольная травма. Мне сделали операцию на руке. Восстановление проходит положительно.

– Какие задачи стоят перед "Пюником" в этом сезоне?

– Задача одна – не снижать планку.

– "Пюник" выступал на групповом этапе Лиги конференций в текущем сезоне и одержал две победы. Какая атмосфера была на домашних матчах в Ереване?

– На некоторых играх были полные трибуны, редкость для армянского футбола.

– У собственника "Пюника" Артура Согомоняна есть бизнес в России. Как вы относитесь к этому?

- Без комментариев. В Армении много умных людей, поддерживающих в этом конфликте Украину.