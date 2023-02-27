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Защитник Динамо: До сих пор приглашают в сборную Сирии, но я отказываюсь
В молодежной сборной Украины ему шансов не дают
Фото: Динамоманія/ Автор - невідомий
Защитник "Динамо" Алан Аусси, выступающий на правах аренды за армянский "Пюник", рассказал о том, приглашали ли его в молодежную сборную Украины.
– Вы провели несколько матчей за юношеские сборные Украины, но не дебютировали в молодежной. Тренерский штаб смотрит за вами? Контактировали с Русланом Ротанем или его помощниками?
– Я слышал о том, что должен был ехать на сбор молодежки, но в конце концов не поехал. Потом, через некоторое время, мне сказали, чтобы я не ожидал вызова.
– Вы раньше говорили, что сборная Сирии активно приглашала вас к себе. Эта история получила развитие?
– Приглашают до сих пор, но я отказываюсь, — сказал Аусси в интервью "Український футбол".
Напомним, 21-летний Алан родился в Донецке, его отец – сириец, а мать – украинка. На его счету семь матчей в юношеских сборных Украины различных возрастов.
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