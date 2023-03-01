Ассист украинца Беленького выбил чемпиона Израиля из Кубка страны. ВИДЕО
Нетания на выезде обыграла Хайфу
instagram.com/fcmn_il
В Израиле на неделе проходят ответные матчи 1/4 финала Кубка страны.
В одном из поединков "Маккаби" Хайфа (действующий чемпион страны) на своем поле принимал "Маккаби" из Нетании.
После ничьей 2:2 в первом матче команды в ответном поединке обменялись голами, таким образом, переведя игру в овертайм.
Ну и уже в дополнительное время Нетания забила победный гол, и вышла в полуфинал. При этом, ассист на победное взятие ворот отдал украинский форвард Станислав Беленький, который вышел на замену на 62-й минуте.
Отметим, что первый ассист украинца в 4-х матчах за "Маккаби". Также на его счету 1 забитый гол.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО
- Шахтер сократил расстояние от Днепра-1 до двух очков. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Экс-глава армии США в Европе показал возможный план контрнаступления ВСУ на временно оккупированный Крым
- Кривцов забил первый гол за Интер в дебютном матче и стал лучшим игроком встречи
- Звезда МЮ, с которого недавно сняли обвинения в избиении девушки, скоро станет отцом
- Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО