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Ассист украинца Беленького выбил чемпиона Израиля из Кубка страны. ВИДЕО

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Нетания на выезде обыграла Хайфу

Ассист украинца Беленького выбил чемпиона Израиля из Кубка страны. ВИДЕО

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Новина українською

В Израиле на неделе проходят ответные матчи 1/4 финала Кубка страны.

В одном из поединков "Маккаби" Хайфа (действующий чемпион страны) на своем поле принимал "Маккаби" из Нетании.

После ничьей 2:2 в первом матче команды в ответном поединке обменялись голами, таким образом, переведя игру в овертайм.

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Ну и уже в дополнительное время Нетания забила победный гол, и вышла в полуфинал. При этом, ассист на победное взятие ворот отдал украинский форвард Станислав Беленький, который вышел на замену на 62-й минуте.

Отметим, что первый ассист украинца в 4-х матчах за "Маккаби". Также на его счету 1 забитый гол.

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В статье: Станислав Беленький Маккаби (Нетания)
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