Гол украинца помог Маккаби Нетанья победить в гостевом матче чемпионата Израиля
Станислав Беленький заявил о себе
Фото: DINAMOTB
В чемпионате Израиля состоялся матч 23-го тура местного чемпионата между "Маккаби" (Бней-Райне) и "Маккаби" (Нетанья). Победу праздновали гости со счётом 2:1.
Примечательно, что победный гол Маккаби (Нетанья) забил украинский нападающий Станислав Беленький. Это его второй матч за команду и первое результативное действие в чемпионате Израиля.
Смотреть видео гола - ЗДЕСЬ >>>
Станислав Беленький перешел в "Маккаби" (Нетанья) в начале этого календарного года в полугодовую аренду из "Динамо" (Тбилиси).
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