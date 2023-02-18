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Гол украинца помог Маккаби Нетанья победить в гостевом матче чемпионата Израиля

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(1 голосов)

Станислав Беленький заявил о себе

Гол украинца помог Маккаби Нетанья победить в гостевом матче чемпионата Израиля

Фото: DINAMOTB

UA-Футбол
Новина українською

В чемпионате Израиля состоялся матч 23-го тура местного чемпионата между "Маккаби" (Бней-Райне) и "Маккаби" (Нетанья). Победу праздновали гости со счётом 2:1.

Примечательно, что победный гол Маккаби (Нетанья) забил украинский нападающий Станислав Беленький. Это его второй матч за команду и первое результативное действие в чемпионате Израиля.

Смотреть видео гола - ЗДЕСЬ >>>

Станислав Беленький перешел в "Маккаби" (Нетанья) в начале этого календарного года в полугодовую аренду из "Динамо" (Тбилиси).

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В статье: Станислав Беленький
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