Кубок Хорватии. Чеберко – в основном составе Осиека на матч с Хайдуком
Четвертьфинал
Фото: NK Osijek
В четвертьфинале Кубка Хорватии сойдутся именитые хорватские команды - "Осиек" и "Хайдук". Были объявлены стартовые составы коллективов, где бросается в глаза присутствие в основе "Осиека" украинца Евгения Чеберко.
Отметим, что в этом сезоне он сыграл за "Осиек" четырнадцать матчей во всех турнирах, голов не забивал.
Матч "Осиек" – "Хайдук" начнется в 19:00.
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