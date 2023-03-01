Кубок Хорватии. Чеберко – в основном составе Осиека на матч с Хайдуком

В четвертьфинале Кубка Хорватии сойдутся именитые хорватские команды - "Осиек" и "Хайдук". Были объявлены стартовые составы коллективов, где бросается в глаза присутствие в основе "Осиека" украинца Евгения Чеберко.

Отметим, что в этом сезоне он сыграл за "Осиек" четырнадцать матчей во всех турнирах, голов не забивал.

Матч "Осиек" – "Хайдук" начнется в 19:00.