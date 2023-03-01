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Осиек Чеберко вылетел из Кубка Хорватии. Украинец отыграл целый матч

Наши за границей
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Поражение от Хайдука

Осиек Чеберко вылетел из Кубка Хорватии. Украинец отыграл целый матч

ФК "Осиек" / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

В четвертьфинале Кубка Хорватии встречались "Осиек" и "Хайдук" из города Сплит. Матч закончился победой "Хайдука" 2:1.

Именно эта команда вышла в полуфинал.

Примечательно, что в стартовом составе "Осиека" вышел украинец Евгений Чеберко. Он отыграл все регламентированное время, в протокол матча не попал.

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В статье: Осиек Евгений Чеберко
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