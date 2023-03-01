Осиек Чеберко вылетел из Кубка Хорватии. Украинец отыграл целый матч

В четвертьфинале Кубка Хорватии встречались "Осиек" и "Хайдук" из города Сплит. Матч закончился победой "Хайдука" 2:1.

Именно эта команда вышла в полуфинал.

Примечательно, что в стартовом составе "Осиека" вышел украинец Евгений Чеберко. Он отыграл все регламентированное время, в протокол матча не попал.