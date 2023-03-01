Осиек Чеберко вылетел из Кубка Хорватии. Украинец отыграл целый матч
Поражение от Хайдука
ФК "Осиек" / Автор неизвестен
В четвертьфинале Кубка Хорватии встречались "Осиек" и "Хайдук" из города Сплит. Матч закончился победой "Хайдука" 2:1.
Именно эта команда вышла в полуфинал.
Примечательно, что в стартовом составе "Осиека" вышел украинец Евгений Чеберко. Он отыграл все регламентированное время, в протокол матча не попал.
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