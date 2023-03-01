Владислав Кочергин вышел в стартовом составе Ракува на матч Кубка Польши
А вот украинец из состава команды-соперницы не попал в заявку
Фото: dynamo.kiev.ua
В четвертьфинале Кубка Польши между собой играют "Мотор" из города Люблин и "Ракув". В основном в составе лидера польского чемпионата вышел украинский легионер Владислав Кочергин.
А вот украинец Криволапов, играющий за "Мотор", в заявку своей команды на игру не попал.
Отметим, что "Мотор" (Люблин) представляет третий польский дивизион.
Матч начался в 21.30.
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