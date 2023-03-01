Владислав Кочергин вышел в стартовом составе Ракува на матч Кубка Польши

В четвертьфинале Кубка Польши между собой играют "Мотор" из города Люблин и "Ракув". В основном в составе лидера польского чемпионата вышел украинский легионер Владислав Кочергин.

А вот украинец Криволапов, играющий за "Мотор", в заявку своей команды на игру не попал.

Отметим, что "Мотор" (Люблин) представляет третий польский дивизион.

Матч начался в 21.30.