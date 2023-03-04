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Зинченко выйдет в старте против Борнмута. Забарного нет в заявке

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Украинское дерби не состоится

Зинченко выйдет в старте против Борнмута. Забарного нет в заявке

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 26-го тура АПЛ "Арсенал" сыграет против "Борнмута". Украинский футболист Александр Зинченко появится в стартовом составе "канониров".

Этот поединок станет 19 в текущем чемпионате для украинца. Его соотечественник Илья Забарный не попал в заявку "вишен" на эту встречу. Хотя и недавно он вернулся к тренировкам, однако не готов еще вступить в игру.

Разрыв между командами в турнирной таблице составляет 39 очков. В то время как Арсенал лидирует, Борнмут идет предпоследним.

Коллективы начнут в 17.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию встречи.

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В статье: Арсенал (Лондон) Борнмут
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