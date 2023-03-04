Зинченко выйдет в старте против Борнмута. Забарного нет в заявке
Украинское дерби не состоится
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 26-го тура АПЛ "Арсенал" сыграет против "Борнмута". Украинский футболист Александр Зинченко появится в стартовом составе "канониров".
Этот поединок станет 19 в текущем чемпионате для украинца. Его соотечественник Илья Забарный не попал в заявку "вишен" на эту встречу. Хотя и недавно он вернулся к тренировкам, однако не готов еще вступить в игру.
Разрыв между командами в турнирной таблице составляет 39 очков. В то время как Арсенал лидирует, Борнмут идет предпоследним.
Коллективы начнут в 17.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию встречи.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Александрия - Днепр-1 2:2. Парни Ротаня показывают характер
- Александрия - Днепр-1 | Онлайн аудио трансляция матча УПЛ
- Силы обороны ликвидировали еще 820 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки
- По чью душу в Динамо пришел Рамадан, Шахтер купил нового Хвичу? Влог Роберто Моралеса
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн