Зинченко выйдет в старте против Борнмута. Забарного нет в заявке

В рамках 26-го тура АПЛ "Арсенал" сыграет против "Борнмута". Украинский футболист Александр Зинченко появится в стартовом составе "канониров".

Этот поединок станет 19 в текущем чемпионате для украинца. Его соотечественник Илья Забарный не попал в заявку "вишен" на эту встречу. Хотя и недавно он вернулся к тренировкам, однако не готов еще вступить в игру.

Разрыв между командами в турнирной таблице составляет 39 очков. В то время как Арсенал лидирует, Борнмут идет предпоследним.

Коллективы начнут в 17.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию встречи.