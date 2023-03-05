Коваленко в третий раз подряд после травмы не попал в старт Специи

В 25-м раунде итальянской Серии А "Специя" сыграет против "Вероны". Украинский полузащитник Виктор Коваленко не выйдет в стартовом составе команды.

Третий раз подряд хавбек остается на скамье запасных "орлят". Матчи 21-го и 22-го тура против "Наполи" и "Эмполи" он пропустил из-за травмы. После этого сыграл всего две минуты: с "Ювентусом" на поле не выходил, а против “Удинезе” появился в конце встречи.

"Специя" и "Верона" идут бок о бок в турнирной таблице. 17 "орлята" на три очка опережают 18 "мастифов", которые находятся в зоне вылета.

Матч начнется в 13.30.