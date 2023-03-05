Коваленко в третий раз подряд после травмы не попал в старт Специи
Украинец не может отвоевать свое место в основе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 25-м раунде итальянской Серии А "Специя" сыграет против "Вероны". Украинский полузащитник Виктор Коваленко не выйдет в стартовом составе команды.
Третий раз подряд хавбек остается на скамье запасных "орлят". Матчи 21-го и 22-го тура против "Наполи" и "Эмполи" он пропустил из-за травмы. После этого сыграл всего две минуты: с "Ювентусом" на поле не выходил, а против “Удинезе” появился в конце встречи.
"Специя" и "Верона" идут бок о бок в турнирной таблице. 17 "орлята" на три очка опережают 18 "мастифов", которые находятся в зоне вылета.
Матч начнется в 13.30.
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