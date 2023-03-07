В ТОП-5 лигах. Зинченко стал лучшим по важному игровому показателю в рамках уик-энда
Украинец проводит отличный сезон в АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу, 4 марта, лондонский "Арсенал" на своем поле одержал волевую победу над "Борнмутом" (3:2) в матче 26-го тура АПЛ. Ключевую роль в этой игре сыграл украинский игрок хозяев Александр Зинченко.
Если верить данным Squawka, украинец сделал 62 паса в финальной трети поля в матче с "вишнями". Это лучший показатель в топ-5 европейских чемпионатов за последний уик-энд.
Топ-5:
- Зинченко - 62;
- Сака - 51;
- Эдегор - 48;
- Парти - 47;
- Месси - 46.
Напомним, что Александр Зинченко номинирован на звание лучшего игрока февраля в "Арсенале"
Oleksandr Zinchenko played 62 passes ending in the final third against Bournemouth, at least 11 more than any other player in Europe's top five leagues this weekend.— Squawka (@Squawka) March 6, 2023
We can't call him a left-back anymore. Suggestions? ???? pic.twitter.com/S2diohy8UE
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