В ТОП-5 лигах. Зинченко стал лучшим по важному игровому показателю в рамках уик-энда

В субботу, 4 марта, лондонский "Арсенал" на своем поле одержал волевую победу над "Борнмутом" (3:2) в матче 26-го тура АПЛ. Ключевую роль в этой игре сыграл украинский игрок хозяев Александр Зинченко.

Если верить данным Squawka, украинец сделал 62 паса в финальной трети поля в матче с "вишнями". Это лучший показатель в топ-5 европейских чемпионатов за последний уик-энд.

Топ-5:

Напомним, что Александр Зинченко номинирован на звание лучшего игрока февраля в "Арсенале"

Oleksandr Zinchenko played 62 passes ending in the final third against Bournemouth, at least 11 more than any other player in Europe's top five leagues this weekend.



We can't call him a left-back anymore. Suggestions? ???? pic.twitter.com/S2diohy8UE