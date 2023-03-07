В ТОП-5 лигах. Зинченко стал лучшим по важному игровому показателю в рамках уик-энда

В субботу, 4 марта, лондонский "Арсенал" на своем поле одержал волевую победу над "Борнмутом" (3:2) в матче 26-го тура АПЛ. Ключевую роль в этой игре сыграл украинский игрок хозяев Александр Зинченко.

Если верить данным Squawka, украинец сделал 62 паса в финальной трети поля в матче с "вишнями". Это лучший показатель в топ-5 европейских чемпионатов за последний уик-энд.

Топ-5:

Зинченко - 62; Сака - 51; Эдегор - 48; Парти - 47; Месси - 46.

Напомним, что Александр Зинченко номинирован на звание лучшего игрока февраля в "Арсенале"