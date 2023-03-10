Маркиньос Сиприано досрочно покинул Крузейро и намерен разорвать контракт с Шахтером

Бразильский "Крузейро" досрочно расторг арендное соглашение с 24-летним левым защитником " Шахтера " Маркиньосом Сиприано. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Аренда игрока была рассчитана до лета 2023 года, однако прекращена уже сейчас.

При этом, как сообщает бразильское издание Globoesporte, ожидается, что в ближайшее время игрок также согласует и досрочный разрыв контракта с "Шахтером", срок действия которого рассчитан до 30 июня.

Все дело в том, что Сиприано, вероятно, после получения статуса свободного агента, рассчитывает перейти в другой клуб из Бразилии, трансферное окно в которой остается открытым до 4 апреля.

В "Крузейро" Маркиньос Сиприано перебрался летом минувшего года. За это время успел сыграть 10 матчей, в которых отличился 2 ассистами.