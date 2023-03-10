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Маркиньос Сиприано досрочно покинул Крузейро и намерен разорвать контракт с Шахтером

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По контракту с горняками у бразильца осталось около трех месяцев

Маркиньос Сиприано досрочно покинул Крузейро и намерен разорвать контракт с Шахтером

фото из соцсетей

Новина українською

Бразильский "Крузейро" досрочно расторг арендное соглашение с 24-летним левым защитником "Шахтера" Маркиньосом Сиприано. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Аренда игрока была рассчитана до лета 2023 года, однако прекращена уже сейчас.

При этом, как сообщает бразильское издание Globoesporte, ожидается, что в ближайшее время игрок также согласует и досрочный разрыв контракта с "Шахтером", срок действия которого рассчитан до 30 июня.

Все дело в том, что Сиприано, вероятно, после получения статуса свободного агента, рассчитывает перейти в другой клуб из Бразилии, трансферное окно в которой остается открытым до 4 апреля.

В "Крузейро" Маркиньос Сиприано перебрался летом минувшего года. За это время успел сыграть 10 матчей, в которых отличился 2 ассистами.

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В статье: Шахтер (Донецк) Крузейро (Белу-Оризонти) Маркиньос Сиприано
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Источник:
Instagram Крузейро

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