Кочергин забил за Ракув во втором матче подряд. ВИДЕО

В чемпионате Польши продолжается 24-й тур. В его рамках лидер чемпионата "Ракув" принимает "Шленск". После первого тайма счет 1:0 в пользу "Ракува".

Гол забил украинский легионер Владислав Кочергин. Украинец на углу вратарской зоны принял передачу верхом, обработал мяч и легко пробил мимо голкипера.

Это уже пятый гол Кочергина в текущем чемпионате Польши. Также следует отметить, что Кочергин забивает во втором матче подряд.