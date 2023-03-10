Кочергин забил за Ракув во втором матче подряд. ВИДЕО
Отличился в воротах Шленска
Фото: Raków Częstochowa
В чемпионате Польши продолжается 24-й тур. В его рамках лидер чемпионата "Ракув" принимает "Шленск". После первого тайма счет 1:0 в пользу "Ракува".
Гол забил украинский легионер Владислав Кочергин. Украинец на углу вратарской зоны принял передачу верхом, обработал мяч и легко пробил мимо голкипера.
Это уже пятый гол Кочергина в текущем чемпионате Польши. Также следует отметить, что Кочергин забивает во втором матче подряд.
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