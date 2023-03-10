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Кочергин забил за Ракув во втором матче подряд. ВИДЕО

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Отличился в воротах Шленска

Кочергин забил за Ракув во втором матче подряд. ВИДЕО

Фото: Raków Częstochowa

UA-Футбол
Новина українською

В чемпионате Польши продолжается 24-й тур. В его рамках лидер чемпионата "Ракув" принимает "Шленск". После первого тайма счет 1:0 в пользу "Ракува".

Гол забил украинский легионер Владислав Кочергин. Украинец на углу вратарской зоны принял передачу верхом, обработал мяч и легко пробил мимо голкипера.

Это уже пятый гол Кочергина в текущем чемпионате Польши. Также следует отметить, что Кочергин забивает во втором матче подряд.

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В статье: Владислав Кочергин Ракув (Ченстохова)
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