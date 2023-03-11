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Из стандарта точно в девятку. Кащук забил 11-й гол в сезоне за Сабах – ВИДЕО

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Украинец продолжает разрывать азербайджанский чемпионат

Из стандарта точно в девятку. Кащук забил 11-й гол в сезоне за Сабах – ВИДЕО

Фото: sabahfc.az

Новина українською

"Сабах" Баку в матче 26-го тура чемпионата Азербайджана разгромил "Сумгаит" со счетом 4:0. Второй гол столичной команды в этом матче забил украинец Алексей Кащук, эффектно пробив из стандарта точно в девятку.

Для него этот мяч стал 11 в текущем чемпионате. В общей сложности нападающий записал в свой актив 18 результативных действий (также семь ассистов) во внутреннем первенстве.

Сейчас "Сабах" идет на втором месте чемпионата Азербайджана, уступая первому "Карабаху" шестью очками.

Отметим, что Кащук играет за команду из Баку на правах аренды из "Шахтера". Временное соглашение действует до следующего лета, а контракт нападающего с горняками рассчитан до июня 2024-го.

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В статье: Сумгайыт Сабах (Баку) Алексей Кащук
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