Алексей Сыч не попал в заявку Кортрейка на матч чемпионата
Все еще не готов
twitter.com/kvkofficieel
В чемпионате Бельгии в рамках 29-го тура "Кортрейк" на выезде играет с "Вестрело". Гости объявили состав на этот матч, и в нем не нашлось места для украинского легионера Алексея Сыча. Даже в резерве.
Отметим, что в этом сезоне Алексей Сыч провел за "Кортрейк" 12 матчей в чемпионате Бельгии и еще три – в Кубке страны, забил один гол. В последний раз украинец выходил на поле пятнадцатого января. С этого момента он восстанавливается от травмы.
Матч между "Вестерло" и "Кортрейком" начнется в 19:15.
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