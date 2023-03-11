Алексей Сыч не попал в заявку Кортрейка на матч чемпионата

В чемпионате Бельгии в рамках 29-го тура "Кортрейк" на выезде играет с "Вестрело". Гости объявили состав на этот матч, и в нем не нашлось места для украинского легионера Алексея Сыча. Даже в резерве.

Отметим, что в этом сезоне Алексей Сыч провел за "Кортрейк" 12 матчей в чемпионате Бельгии и еще три – в Кубке страны, забил один гол. В последний раз украинец выходил на поле пятнадцатого января. С этого момента он восстанавливается от травмы.

Матч между "Вестерло" и "Кортрейком" начнется в 19:15.