Экс-форвард Динамо дебютировал в чемпионате Азербайджана
Один украинец заменил другого
Фото: fc.zire
Украинский нападающий "Зири" Владислав Кулач принял участие в домашнем матче 27-го тура чемпионата Азербайджана против "Сабаха" (0:2).
29-летний украинец вышел на замену на 81-й минуте встречи, заменив другого украинца, полузащитника Эльдара Кулиева, который перешел в азербайджанскую команду из "Миная" в феврале.
Заметим, что Кулач впервые сыграл за свою новую команды. 29-летний футболист перешел в "Зирю" из "Динамо" в статусе свободного агента еще в конце января. Он лишь один раз был заявлен на игру (в 20-м туре чемпионата).
В итоге поединок завершился не лучшим образом для украинцев, ведь "Зиря" проиграла в родных стенах – 0:2.
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