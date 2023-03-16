Экс-форвард Динамо дебютировал в чемпионате Азербайджана

Украинский нападающий "Зири" Владислав Кулач принял участие в домашнем матче 27-го тура чемпионата Азербайджана против "Сабаха" (0:2).

29-летний украинец вышел на замену на 81-й минуте встречи, заменив другого украинца, полузащитника Эльдара Кулиева, который перешел в азербайджанскую команду из "Миная" в феврале.

Заметим, что Кулач впервые сыграл за свою новую команды. 29-летний футболист перешел в "Зирю" из "Динамо" в статусе свободного агента еще в конце января. Он лишь один раз был заявлен на игру (в 20-м туре чемпионата).

В итоге поединок завершился не лучшим образом для украинцев, ведь "Зиря" проиграла в родных стенах – 0:2.