Мудрик: Реал в ЛЧ? Очень интересно!
Действительно, очень интересно
фото - FC Chelsea
Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик коротко высказался относительно
"Очень интересно", – сказал Мудрик на тренировке команды.
Напомним, что первый матч в Мадриде состоится 11 апреля, ответная игра в Лондоне – 18 апреля.
Interesting! ????#UCLDraw pic.twitter.com/E87VkkY2Lw— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 17, 2023
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