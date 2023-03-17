Мудрик: Реал в ЛЧ? Очень интересно!

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик коротко высказался относительно жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов , в результате которой лондонцам в соперники достался мадридский "Реал".

"Очень интересно", – сказал Мудрик на тренировке команды.

Напомним, что первый матч в Мадриде состоится 11 апреля, ответная игра в Лондоне – 18 апреля.