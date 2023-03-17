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Мудрик: Реал в ЛЧ? Очень интересно!

Наши за границей
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Действительно, очень интересно

Мудрик: Реал в ЛЧ? Очень интересно!

фото - FC Chelsea

Новина українською

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик коротко высказался относительно жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, в результате которой лондонцам в соперники достался мадридский "Реал".

"Очень интересно", – сказал Мудрик на тренировке команды.

Напомним, что первый матч в Мадриде состоится 11 апреля, ответная игра в Лондоне – 18 апреля.

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В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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