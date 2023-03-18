Креатив высочайшего уровня. В Жироне назвали украинского бомбардира ЦыГОЛков
Речь, конечно же, о Викторе Цыганкове
Фото: laliga.com / Автор невідомий
В матче 26-го тура чемпионата Испании "Жирона" сыграла вничью на поле "Райо Вальекано" – 2:2. Оба гола каталонцев забил украинский легионер Виктор Цыганков.
После игры пресс-служба "Жироны" в одной из соцсетей опубликовала пост с фотографией украинца и подписью "Цыголков". Карикатура на его фамилии.
☝️ ???????????????????????????????????? ☝️ pic.twitter.com/tQOVC82og2— Girona FC (@GironaFC) March 18, 2023
Виктор Цыганков стал первым украинцем, сделавшим дубль в элитном дивизионе чемпионата Испании. Всего в семи матчах за "Жирону" у него три гола и три результативных передачи.
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.03.2023 в 20:53
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