"Он великолепен". Экс-игрок Арсенала оценил влияние Зинченко на игру канониров

Бывший защитник "Арсенала" и сборной Камеруна Лорен высказался о влиянии Александра Зинченко на игру лондонской команды.

"Он великолепен. У Артеты явно есть стратегия, которую он хочет реализовать с этим составом "Арсенала", которая заключается в доминировании в центральной зоне. Заслуга ребят в том, что они сделали шаг вперед и смогли выполнить это в текущем сезоне.

Но роль Зинченко - это не революция, потому что ранее мы видели подобное в исполнении Филиппа Лама в "Баварии". Вместо того, чтобы играть на позиции правого защитника, он заходил в центр, чтобы быть еще одним дополнительным игроком в центре. Несколько лет назад я говорил то же самое о Жоау Канселу.