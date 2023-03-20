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"Он великолепен". Экс-игрок Арсенала оценил влияние Зинченко на игру канониров

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Также он добавил, что Алекс является ключевым игроком

"Он великолепен". Экс-игрок Арсенала оценил влияние Зинченко на игру канониров

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший защитник "Арсенала" и сборной Камеруна Лорен высказался о влиянии Александра Зинченко на игру лондонской команды.

"Он великолепен. У Артеты явно есть стратегия, которую он хочет реализовать с этим составом "Арсенала", которая заключается в доминировании в центральной зоне. Заслуга ребят в том, что они сделали шаг вперед и смогли выполнить это в текущем сезоне.

Но роль Зинченко - это не революция, потому что ранее мы видели подобное в исполнении Филиппа Лама в "Баварии". Вместо того, чтобы играть на позиции правого защитника, он заходил в центр, чтобы быть еще одним дополнительным игроком в центре. Несколько лет назад я говорил то же самое о Жоау Канселу.

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Поэтому это не революция, Зинченко является ключевым игроком "Арсенала" и позволяет доминировать над соперниками в центре. Его действия на поле помогает Граниту Джаке и Томасу Партею добиваться успеха. В этом сезоне они все работают вместе, чтобы быть такими сильными", - сказал Лорен.

Лорен защищал цвета "канониров" в период с 2000 по 2006 годы. В общей сложности он выиграл семь трофеев с лондонцами.

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В статье: Арсенал (Лондон) Лорен Александр Зинченко
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Источник:
talkSPORT

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