"Он великолепен". Экс-игрок Арсенала оценил влияние Зинченко на игру канониров
Также он добавил, что Алекс является ключевым игроком
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник "Арсенала" и сборной Камеруна Лорен высказался о влиянии Александра Зинченко на игру лондонской команды.
"Он великолепен. У Артеты явно есть стратегия, которую он хочет реализовать с этим составом "Арсенала", которая заключается в доминировании в центральной зоне. Заслуга ребят в том, что они сделали шаг вперед и смогли выполнить это в текущем сезоне.
Но роль Зинченко - это не революция, потому что ранее мы видели подобное в исполнении Филиппа Лама в "Баварии". Вместо того, чтобы играть на позиции правого защитника, он заходил в центр, чтобы быть еще одним дополнительным игроком в центре. Несколько лет назад я говорил то же самое о Жоау Канселу.
Поэтому это не революция, Зинченко является ключевым игроком "Арсенала" и позволяет доминировать над соперниками в центре. Его действия на поле помогает Граниту Джаке и Томасу Партею добиваться успеха. В этом сезоне они все работают вместе, чтобы быть такими сильными", - сказал Лорен.
Лорен защищал цвета "канониров" в период с 2000 по 2006 годы. В общей сложности он выиграл семь трофеев с лондонцами.
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