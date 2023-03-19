Зинченко является вторым лучшим игроком АПЛ по количеству прогрессивных передач за 90 минут

Ресурс Sky Sports опубликовал рейтинг футболистов АПЛ, которые делают наибольшее количество прогрессивных пасов за 90 минут. Внимали только исполнители, которые провели в текущем сезоне более 500 минут.

В двойку лидеров по этому показателю вошел украинец Александр Зинченко. В его активе 10,1 прогрессивных передач за 90 минут игры в матчах "Арсенала".

Совсем на чуть-чуть его опередил новичок "Челси" Энцо Фернандес (10,3). На третьем и четвертом местах расположились два бывших одноклубника Зинченко из "Манчестер Сити": Кевин Де Брюйне (8,7) и Родри (8,6).

Отметим, что прогрессивным пасом считают передачу, которая двигает команду вперед к воротам соперника.

В этом сезоне АПЛ на счету Зинченко 20 матчей, в которых он отличился одним голом и двумя ассистами.