Зинченко является вторым лучшим игроком АПЛ по количеству прогрессивных передач за 90 минут
Впереди только новичок "Челси"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ресурс Sky Sports опубликовал рейтинг футболистов АПЛ, которые делают наибольшее количество прогрессивных пасов за 90 минут. Внимали только исполнители, которые провели в текущем сезоне более 500 минут.
В двойку лидеров по этому показателю вошел украинец Александр Зинченко. В его активе 10,1 прогрессивных передач за 90 минут игры в матчах "Арсенала".
Совсем на чуть-чуть его опередил новичок "Челси" Энцо Фернандес (10,3). На третьем и четвертом местах расположились два бывших одноклубника Зинченко из "Манчестер Сити": Кевин Де Брюйне (8,7) и Родри (8,6).
Отметим, что прогрессивным пасом считают передачу, которая двигает команду вперед к воротам соперника.
В этом сезоне АПЛ на счету Зинченко 20 матчей, в которых он отличился одним голом и двумя ассистами.
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