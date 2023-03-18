Авторитетное издание признало Зинченко лучшим левым защитником мира

Авторитетный британский журнал FourFourTwo признал Зинченко лучшим левым защитником мира. Издание составило список из топ-10 левых защитников, который возглавил украинец.

“Сначала казалось, что Микель Артета приобрел Александра для того, чтобы использовать его в полузащите, но Зинченко преуспевал на позиции левого защитника в этом сезоне. Подбирая мяч из глубины и перемещаясь в центральные зоны, украинец способен диктовать игру с помощью отличных передач, а также обеспечивать надежную базу, с которой “Арсенал” может защищаться”, - говорится в отчете журнала.

Также при обосновании такой оценки для Зинченко в материале было указано, что результативная статистика не показывает всей полноты картины.

“Его статистика тоже обманчива. Всего один гол и две результативные передачи говорят о том, что он не был столь важен для "Арсенала", как изначально указывалось, но Зинченко нарушает линии своими ремнями, часто идеально поставляя мячи для Мартина Эдегора между полузащитой соперника и защитой, или деликатно перекидывая его к Габриэлю Мартинелли и Букайо Сака. Без Зинченко были бы веские основания утверждать, что “Арсенал” не находился бы в том положении, в котором есть сейчас”, - говорится в материале.

В общей сложности список из 10 лучших защитников мира выглядит следующим образом:

1. Александр Зинченко (26 лет, "Арсенал");

2. Люк Шоу (27 лет, "Манчестер Юнайтед");

3. Тео Эрнандес (25 лет, "Милан");

4. Эндрю Робертсон (29 лет, "Ливерпуль");

5. Альфонсо Дэвис (22 года, "Бавария");

6. Натан Аке (28 лет, "Манчестер Сити");

7. Ферлан Менди (27 лет, "Реал");

8. Жорди Альба (33 года, "Барселона");

9. Нуну Мендеш (20 лет, ПСЖ);

10. Бен Чилуелл (26 лет, "Челси").

Отметим, что Зинченко присоединился к Арсеналу летом прошлого года. "Канониры" заплатили "Манчестер Сити" за игрока 35 млн евро. В этом сезоне на его счету 26 матчей во всех турнирах, в которых украинец отметился одним голом и двумя ассистами.