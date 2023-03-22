Филиппов: До лета останусь в Сент-Трюйдене, а там дальше видно будет
Украинец - о своем будущем в бельгийском клубе
Фото: facebook.com/rigafootballclub
Украинский нападающий "Сент-Трюйдена" Александр Филиппов прокомментировал свое будущее в бельгийском клубе, где до сих пор в этом сезоне остается без игровой практики.
"Мое будущее? Честно говоря, пока особо нечего комментировать. Вернулся в Бельгию из аренды в "Риге". Там три месяца из-за травмы пропустил, поэтому в январе вернулся в "Сент-Трюйден".
Зимой искал разные варианты, но особо их и не было, а те что были не подошли уже мне. Поэтому до лета останусь здесь, а там уже дальше видно будет, как все сложится.
Мои дела в клубе сейчас, общался ли я с тренером? Нет, никакого разговора с тренером не было. Он летом уходит, потом придет новый тренер. Поэтому в конце чемпионата уже буду знать по поводу будущего.
Возвращение в Украину? Планировал и рассматривал такую возможность, но, посоветовавшись с семьей, решили пока что до лета не возвращаться. Посмотрим, этот вариант не исключаю", — сказал Филиппов.
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