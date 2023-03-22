Ротань: Мудрик - талант. Я уверен, что он будет в АПЛ на ключевых ролях

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань во время пресс-конференци высказался по поводу выступлений Михаила Мудрика в "Челси".

– Для Мудрика сложное начало в "Челси". Вы его знаете по молодежной сборной Украины. Как он справляется? Слишком ли он мотивирован сейчас играть?

– Да, я хочу сказать, что Михаил – это талант. Весь потенциал, который он должен показать, еще предстоит увидеть. Я уверен, что через несколько месяцев он будет в Премьер-лиге на ключевых ролях. Это очень хороший игрок. Сейчас он мотивирован, очень хочет сыграть на "Уэмбли".

Такими бриллиантами должны дорожить, доверять им. Они должны чувствовать, что они важны уже не для молодежной сборной, а для национальной. Также для "Челси". Это мотивация, которая должна дать ему уверенность, — сказал Ротань.