  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ротань: Мудрик - талант. Я уверен, что он будет в АПЛ на ключевых ролях
В тренде

Ротань: Мудрик - талант. Я уверен, что он будет в АПЛ на ключевых ролях

Наши за границей
(1 голосов)

Руслан Ротань - о выступлениях украинца в "Челси"

Ротань: Мудрик - талант. Я уверен, что он будет в АПЛ на ключевых ролях

фото - FC Chelsea

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань во время пресс-конференци высказался по поводу выступлений Михаила Мудрика в "Челси".

– Для Мудрика сложное начало в "Челси". Вы его знаете по молодежной сборной Украины. Как он справляется? Слишком ли он мотивирован сейчас играть?

– Да, я хочу сказать, что Михаил – это талант. Весь потенциал, который он должен показать, еще предстоит увидеть. Я уверен, что через несколько месяцев он будет в Премьер-лиге на ключевых ролях. Это очень хороший игрок. Сейчас он мотивирован, очень хочет сыграть на "Уэмбли".

Такими бриллиантами должны дорожить, доверять им. Они должны чувствовать, что они важны уже не для молодежной сборной, а для национальной. Также для "Челси". Это мотивация, которая должна дать ему уверенность, — сказал Ротань.

По теме
yellow-arrow
Яремчук подешевел на 3 млн евро, Сыч подорожал на 250 тысяч - Transfermarkt обновил цены на украинцев в Бельгии
yellow-arrow
Филиппов: До лета останусь в Сент-Трюйдене, а там дальше видно будет
yellow-arrow
Михайличенко: Ждем Реброва, назначение Ротаня – обдуманное решение
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Ротань Украина Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде